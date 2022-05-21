عودة الانتصارات.. سوبر معلول يقود الأهلي في الـ+97 لفوز قاتل على إنبي

قاد علي معلول الأهلي لاستعادة الانتصارات في الدوري بالفوز على إنبي في الـ +97 في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

سجل هدف إنبي: مصطفى شلبي بينما سجل علي معلول ثنائية الأهلي.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات في الدوري بعد 4 مباريات دون فوز بدأت بالخسارة من المصري والتعادل مع سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وطلائع الجيش.

وخسر إنبي لأول مرة بعد 6 مباريات دون هزيمة في الدوري تخللها الفوز على الزمالك والإسماعيلي.

وسجل معلول الثنائية الثالثة له مع الأهلي بعدما سجل من قبل ضد صنداونز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك الموسم الحالي في الدوري.

فوز ارتقى برصيد الأهلي إلى 37 نقطة من 16 مباراة قبل لقاء إيسترن كومباني يوم الأربعاء المقبل.

بينما توقف رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع من 19 مباراة ويستعد للقاء غزل المحلة.

















































































































































التشكيل

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ محمد هاني في مركز قلب الدفاع في مواجهة إنبي بسبب الغيابات.

وشارك كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن، كما عاد علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى للأهلي.

في المقابل بدأ جون إيبوكا هداف إنبي أساسيا، وأبقى حلمي طولان على الثلاثي الدفاعي بقيادة إبراهيم يحيى.

وصف المباراة

بدأ إنبي اللقاء بشكل سريع للغاية، بعد 29 ثانية هدد جون إيبوكا مرمى الشناوي بعدما تسلم الكرة من خارج المنطقة وراوغ رامي ربيعة ثم أطلق تسديدة مرت بجوار القائم.

تهديد الأهلي الأول جاء في الدقيقة 3، عرضية من صلاح محسن إلى محمد شريف الذي هيأ الكرة لحسين الشحات لكنه لم يسدد فشتت الدفاع في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 12، تألق محمود جاد وتصدى للكرة قبل أن يصل لها محمد شريف.

وفي الدقيقة 15 أطلق محمد شريف تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها جاد ببراعة لركنية.

حاول مصطفى شلبي أن يهدد مرمى الشناوي بعدما راوغ لاعبا الأهلي من الجهة اليسرى خارج منطقة الجزاء، لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الشناوي في الدقيقة 23.

ومن ثم أطلق مصطفى دويدار تسديدة من خارج المنطقة مرت أعلى عارضة الشناوي في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 38 تلقى صلاح محسن كرة طولية من طاهر محمد طاهر جعلته في مواجهة جاد لكنه سدد كرة أعلى العارضة.

وأنهى صلاح ريكو الشوط الأول بالتحصل على بطاقة صفراء لارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء ضد رامي ربيعة لم يستغله الأهلي.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بقوة بحثا عن هدف يسهل المباراة، لكنه وجد استبسال من دفاع إنبي.

في الدقيقة 60 أجرى موسيماني أول تغيير بمشاركة أحمد حمدي عبد القادر بدلا من صلاح محسن.

وفي الدقيقة 65 سدد مصطفى شلبي تسديدة جاءت سهلة في يد الشناوي.

في الدقيقة 69 تعرض كريم فؤاد للإصابة وبعد 3 دقائق خرج وعوضه بيرسي تاو لتنشيط هجوم الأهلي.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء، سجل مصطفى شلبي هدفا من ركلة حرة مباشرة.

هدف هو الخامس لمصطفى شلبي في الدوري الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 77 تألق جاد وتصدى لركلة حرة مباشرة سددها علي معلول.

وفي الدقيقة 82 أشرك موسيماني الثنائي حسام حسن وزياد طارق بدلا من طاهر ومحمد شريف.

فوز قاتل

زاد الأهلي من ضغطه بحثا عن التعادل.

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، سجل علي معلول التعادل بمتابعة من كرة مرتدة من الدفاع.

بعد دقيقة واحدة أشهر محمد الصباحي البطاقة الصفراء الثانية في وجه إبراهيم يحيى قائد إنبي.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع، أرسل أحمد عبد القادر عرضية أرضية من الجهة اليمنى مرت من تحت أقدام حسام حسن لتجد علي معلول الذي سجل الثنائية وهدف الفوز القاتل.

ثنائية هي الأولى لمعلول في الدوري منذ أن سجل في الجولة الخامسة أمام المحلة هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع.

محمد الصباحي انتظر ما يقارب 5 دقائق للحصول على التأكيد من تقنية الفيديو بشأن صحة الهدف وهو ما حدث بتأكيده لينتصر الأهلي وينهي سلسلته السلبية بفوز قاتل.