طبيب الأهلي يكشف موقف المصابين من نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي مستجدات إصابات اللاعبين قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال أحمد أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي: "عمرو السولية خضع لبرنامج تأهيلي مكثف وجاهز بشكل نسبي ولكن فضلنا عدم الدفع به، سيتواجد معنا في أول تدريب".

وأضاف "حمدي فتحي بخير، الالتهاب بسيط والأمور في تحسن مستمر. سيكون جاهزا للتواجد في أول تدريب جماعي قادم".

وواصل "أليو ديانج جاهز بشكل كامل بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي".

وتابع "محمد عبد المنعم اشتكى من شد في العضلة الضامة، اللاعب يستجيب للعلاج والتأهيل ونأمل في لحاقه بالمباراة النهائية".

واستكمل "ياسر سيكون جاهزا للنهائي بشكل طبيعي، سنحاول أن يتواجد في أول أو ثاني مران قادم مع الفريق".

وعن بدر بانون، قال: "الراحة الطويلة التي حصل عليها بدر بانون أثرت على لياقته البدنية بالطبع، خضع لبرنامج بدني في المغرب قبل تواجده معنا وبدأ في استعادة لياقته".

وأردف "قمنا بعمل برنامج مكثف له لمدة أسبوعين وبعدها سنعيد تقييمه بدنيا وعلى أساسه يتم الحكم على موعد عودته. أتوقع أن يتواجد في التدريبات بشكل جزئي بعد أسبوعين ثم بعدها بأسبوع قد يتواجد بشكل طبيعي في التدريبات".

وأتم "كريم فؤاد تعرض لشد بسيط في السمانة بسبب المجهود البدني، فضلنا خروجه كإجراء احترازي لا أكثر".

ويلعب الأهلي مع الوداد 30 مايو الجاري في نهائي دوري الأبطال، ومن المفترض أن يواجه إيسترن كومباني الأربعاء المقبل مع طلب الأهلي لتأجيل المباراة دون أن يصدر قرار نهائي.