عبد الناصر محمد: هل من العيب أن يفوز إنبي على الأهلي.. والتحكيم تأثر بضغط الأحمر

الأحد، 22 مايو 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

محمد الصباحي - الأهلي - إنبي

وجه عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي الكثير من الانتقادات لمستوى التحكيم بعد خسارة فريقه أمام الأهلي.

وقال عبد الناصر عبر قناة صدى البلد: "الحكم احتسب 7 دقائق وقت ضائع رغم أن المباراة لم تتوقف كل هذه المدة".

وأضاف "الحكم ترك الأهلي ينهي آخر هجمة في الشوط الأول رغم نهاية الوقت الأصلي والإضافي وعندما سألته عن ذلك أعطاني الإنذار".

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وواصل "إبراهيم يحيى لا يستحق الطرد لأنه كان يطالب الحكم بالعودة للفيديو، وهو بالفعل عاد بعدها لمراجعة الفيديو".

واستكمل "الهدف الثاني للأهلي من تسلل واضح جدا وما يجعلنا نشعر بالحزن أن هناك تقنية فيديو ورغم ذلك تم احتساب الهدف".

وتعجب قائلا: "هل من العيب أن يفوز إنبي على الأهلي أو يتعادل معه؟".

وأشار "ليس معنى أن الأهلي وضع التحكيم تحت ضغط أنه يجب أن يفوز علينا".

وأتم تصريحاته "الأهلي يفوز ولا يحتاج للتحكيم أو الفيديو ولكن يجب أن يحصل كل طرف على حقه، ويجب أن يكون هناك حلول جذرية لأزمة الحكام في الدوري".

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