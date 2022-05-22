موسيماني: لا أمانع اللعب كل ثلاثة أيام.. ولماذا لا نفوز بإفريقيا للمرة الـ11

شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على أنه لا يمانع اللعب كل ثلاثة أيام مع المنافسة على كل البطولات.

وفاز الأهلي على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "لا يوجد مشكلة في اللعب كل ثلاثة أيام، هذا كان يحدث معي دائما في صنداونز وهذا أمر طبيعي مع مواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا

وتابع "أفضل أن ألعب كل ثلاثة أيام مع استمراري في دوري أبطال إفريقيا على أن ألعب كل خمسة أيام في بطولة واحدة وأخسر الأخرى".

وواصل "نحن نقاتل من أجل الفوز بدوري أبطال إفريقيا، لعبنا في غياب الدوليين من قبل في ضغوطات كبيرة وهو أمر معتاد بالنسبة للأهلي".

وتابع "من المهم أيضا أن نظهر بشكل جيد في البطولات الدولية لأن الأهلي افتقد هذا في السنوات الماضية".

وأكمل "في إنجلترا يلعبون دوري من 20 فريقا وكأسين ولكن الموسم ينتهي ويحصلون على فترة توقف ثم فترة إعداد وهذا ما نفتقده في مصر، فترتا التوقف والإعداد".

واستطرد "لماذا في رأيك لا يوجد معنا حمدي فتحي والسولية وعبد المنعم وياسر وديانج وحتى الشناوي الذي خرج مصابا؟ كلها إصابات عضلية بسبب الحمل الزائد من اللعب الدائم دون توقف".

وأردف "جماهير الأهلي تحبنا وتدعمنا ويثقون في قدرتنا على الفوز، يجب أن نفوز لكي يكونوا سعداء ويغضبون عندما لا نفوز. المعادلة بسيطة، يجب أن نفوز لكي يكونوا سعداء".

وعن دوري الأبطال "أؤمن أننا سنفوز بدوري أبطال إفريقيا، عندما نكون فائزين باللقب في الموسمين الماضيين و10 مرات في تاريخنا فلماذا لا نفوز بالـ11؟".

وأتم "عندما ننتهي من دوري أبطال إفريقيا لن يكون هناك أي أعذار فيما يخص الدوري".

ويلعب الأهلي مع الوداد 30 مايو الجاري في نهائي دوري الأبطال، ومن المفترض أن يواجه إيسترن كومباني الأربعاء المقبل مع طلب الأهلي لتأجيل المباراة دون أن يصدر قرار نهائي.

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