نهاية سلسلة سلبية ومعلول +90 في أبرز أرقام الأهلي وإنبي

السبت، 21 مايو 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

هدف علي معلول الأول في إنبي

استعاد الأهلي الانتصارات بالفوز إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

فوز ارتقى برصيد الأهلي إلى 37 نقطة من 16 مباراة قبل لقاء إيسترن كومباني يوم الأربعاء المقبل.

بينما توقف رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع من 19 مباراة ويستعد للقاء غزل المحلة.

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FilGoal.com يستعرض لكم أبرز الأرقام عقب نهاية اللقاء بين إنبي والأهلي.

هيمنة حمراء

16 مباراة على التوالي لم يعرف خلالها الأهلي الهزيمة من إنبي بواقع (13 فوز و3 تعادلات).

آخر فوز لإنبي يعود فبراير 2015 بهدف محمود قاعود على الأهلي.

موسم رائع

يمر مصطفى شلبي بأفضل مواسمه في الدوري المصري، اللاعب البالغ 27 عاما سجل 5 أهداف الموسم الجاري وصنع 2 عبر 16 مباراة.

في المقابل شارك الموسم الماضي في 26 مباراة سجل هدفا وصنع 2.

ويحتل شلبي المركز الثاني خلف جون إيبوكا مهاجم إنبي صاحب الـ 9 أهداف.

نهاية سلسلة سلبية

فوز الأهلي أنهى سلسلة سلبية مكونة من 4 مباريات على التوالي دون فوز تكررت للمرة الرابعة في آخر 22 عاما.

في موسم 1992-93 لم يفز الأهلي في 6 مباريات متتالية بالدوري والموسم الذي سبقه استمر الأهلي لـ 9 جولات متتالية دون فوز.

ثنائية ثالثة

سجل علي معلول 33 هدفا مع الأهلي، وهذه هي الثنائية الثالثة له مع الفريق.

فعلها من قبل ضد صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، وأخرى ضد الزمالك الموسم الحالي في الدوري.

وتصدر معلول لصدارة ترتيب هدافي الأهلي برصيد 6 أهداف، متفوقا على محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وبيرسي تاو.

أهداف قاتلة

كما أن آخر 3 أهداف لمعلول في الدوري جاءت في الوقت القاتل، ضد غزل المحلة من ركلة ثابتة في +98 وهدفي اليوم في +94 و+97.

ووصل معلول إلى 25 هدفا في الدوري وأصبح على بُعد هدف من معادلة رقم هادي خشبة كأفضل مدافع هداف للأهلي في الدوري.

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