اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم رجال وسيدات

يستكمل المصريون الهيمنة على منافسات بطولة العالم للاسكواش CIB للاسكواش للرجال والسيدات والتي تقام في مصر.

وتواجد 12 لاعبا مصريا في منافسات الرجال والسيدات بمرحلة ربع النهائي، بواقع 6 في الرجال ومثلها في السيدات، تأهل من بينهم 6 لاعبين مصريين في منافسات الرجال والسيدات بواقع 3 لكل فئة.

وتعد البطولة صاحبة أعلى جائزة مالية في تاريخ اللعبة.

وتنتهي مباريات البطولة يوم 22 مايو الجاري.

واستضاف متحف الحضارات لأول مرة مباريات البطولة بدءا من دور الـ 16 وستقام عليه المباريات بشكل يومي حتى النهائي.

منافسات الرجال:

تأهل للمربع الذهبي: النيوزيلاندي بول كول – محمد الشوربجي – مصطفى عسل – علي فرج

نتائج ربع النهائي:

بول كول 3-2 طارق مؤمن

محمد الشوربجي 3-0 فارس دسوقي

مصطفى عسل 3-1 دييجو إلياس

مروان الشوربجي 3-0 علي فرج

مباريات نصف النهائي:

بول كول × محمد الشوربجي (21 مايو)

مصطفى عسل × علي فرج (21 مايو)

منافسات السيدات:

تأهل للمربع الذهبي: نوران جوهر – الأمريكية أماندا صبحي – نور الطيب – نور الشربيني

Those splits mid-rally from @NourElTayeb 😳 It's @HaniaaElHammamy who is fighting her way back into this one though!#PSAWorldChamps pic.twitter.com/lUfDIjFKp2 — PSA World Tour (@PSAWorldTour) May 20, 2022

نتائج ربع النهائي:

نوران جوهر 3-0 روان العربي

ندى عباس 1- 3 أماندا صبحي

نور الطيب 3-1 هانيا الحمامي

نور الشربيني 3-1 سارة جين بيري

مباريات نصف النهائي:

نوران جوهر × أماندا صبحي (21 مايو)

نور الطيب × نور الشربيني (21 مايو)

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