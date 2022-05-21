اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم رجال وسيدات

السبت، 21 مايو 2022 - 00:35

كتب : محمد سمير

مصطفى عسل

يستكمل المصريون الهيمنة على منافسات بطولة العالم للاسكواش CIB للاسكواش للرجال والسيدات والتي تقام في مصر.

وتواجد 12 لاعبا مصريا في منافسات الرجال والسيدات بمرحلة ربع النهائي، بواقع 6 في الرجال ومثلها في السيدات، تأهل من بينهم 6 لاعبين مصريين في منافسات الرجال والسيدات بواقع 3 لكل فئة.

وتعد البطولة صاحبة أعلى جائزة مالية في تاريخ اللعبة.

أخبار متعلقة
اسكواش - تأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي بطولة العالم اسكواش - سيطرة مصرية على ربع نهائي بطولة العالم اسكواش - سداسي مصري إلى ربع نهائي بطولة العالم.. ومفاجأة ندى عباس

وتنتهي مباريات البطولة يوم 22 مايو الجاري.

واستضاف متحف الحضارات لأول مرة مباريات البطولة بدءا من دور الـ 16 وستقام عليه المباريات بشكل يومي حتى النهائي.

The glass squash court at the Egyptian National Museum of Civilization

منافسات الرجال:

تأهل للمربع الذهبي: النيوزيلاندي بول كول – محمد الشوربجي – مصطفى عسل – علي فرج

نتائج ربع النهائي:

بول كول 3-2 طارق مؤمن

محمد الشوربجي 3-0 فارس دسوقي

مصطفى عسل 3-1 دييجو إلياس

مروان الشوربجي 3-0 علي فرج

Image

مباريات نصف النهائي:

بول كول × محمد الشوربجي (21 مايو)

مصطفى عسل × علي فرج (21 مايو)

منافسات السيدات:

تأهل للمربع الذهبي: نوران جوهر – الأمريكية أماندا صبحي – نور الطيب – نور الشربيني

نتائج ربع النهائي:

نوران جوهر 3-0 روان العربي

ندى عباس 1- 3 أماندا صبحي

نور الطيب 3-1 هانيا الحمامي

نور الشربيني 3-1 سارة جين بيري

Image

مباريات نصف النهائي:

نوران جوهر × أماندا صبحي (21 مايو)

نور الطيب × نور الشربيني (21 مايو)

طالع أيضا:

رسالة روديجير الأخيرة.. عن اجتماع المسلمين في دورة المياه

تصريحات غاضبة من مصطفى محمد

غيابات عديدة في قائمة الأهلي

محترف وحيد في قائمة إثيوبيا لمواجهة مصر

اسكواش بطولة العالم للاسكواش
نرشح لكم
من أجل العدالة للجميع.. رابطة محترفي التنس تعلن عدم احتساب نقاط بطولة ويمبلدون بسبب زجاجة مياه.. اقتحام مؤتمر أنس جابر وإجابة طريفة من منافستها اتحاد السلة يعلن تدريب روي رانا لمنتخب آخر رفقة مصر خبر في الجول – كرة سلة.. الأهلي يتوصل لاتفاق لعودة عمر الشيخ من أمريكا NBA - بوسطن يعادل سلسلة نهائي الشرق مع ميامي.. وجولدن ستيت يكتسح دالاس اسكواش - تأهل الشوربجي ونوران لنصف نهائي بطولة العالم أوجستي: مدرب من غير لاعبين جيدين لا يساوي شيئا.. وإسماعيل أحمد أسطورة برعاية وزارة الشباب والرياضة انطلاق ماراثون القاهرة لدعم الصحة العقلية والنفسية
أخر الأخبار
أحمد مرتضى: يد الزمالك من أفضل فرق العالم.. والفريق الذي لن يحقق نجاحا سنلغيه ونوفر أمواله 17 دقيقة | كرة يد
أمير مرتضى: من يرحل قبل نهاية الموسم سنتعبره هاربا وسنقاضيه وسنفوز 51 دقيقة | الدوري المصري
"رحلة الألف جنيه".. سعد شلبي يكشف نظام تقسيط سفر جماهير الأهلي إلى المغرب 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يطلب مواجهة إيسترن كومباني بدون الدوليين في فترة التوقف ساعة | الدوري المصري
انتهت القصة.. باريس سان جيرمان ينهي رحلة دي ماريا بعد 7 سنوات ساعة | الدوري الفرنسي
اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم رجال وسيدات ساعة | رياضات أخرى
الدوري الإيطالي - روما يسحق تورينو في ختام مبارياته قبل نهائي دوري المؤتمر ساعة | الدوري الإيطالي
من أجل العدالة للجميع.. رابطة محترفي التنس تعلن عدم احتساب نقاط بطولة ويمبلدون ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 رابطة الدوري الإنجليزي تجهز كأسين لـ ليفربول وسيتي في الجولة الختامية