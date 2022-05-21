الدوري الإيطالي - روما يسحق تورينو في ختام مبارياته قبل نهائي دوري المؤتمر

سحق روما مضيفه تورينو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من عمر الدوري الإيطالي.

سجل تامي أبراهام الهدف الأول في الدقيقة 33 بعد تمريرة من لورنزو بيليجريني.

وفي الدقيقة 42 أضاف أبراهام الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وأخيرا في الدقيقة 78 سحل بيليجريني الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية.

بذلك يختتم روما مبارياته في الدوري الإيطالي في المركز الخامس مؤقتا بـ 63 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن لاتسيو.

ويحتل لاتسيو المركز السادس، وله مباراة أخيرة مع فيرونا، إذا تعادل بها أو فاز ينتزع المركز الخامس من روما، وفي الحالتين لن يتأثر الفريقان، إذ سيشاركان معا في الدوري الأوروبي في كافة الأحوال.

فيما أنهى تورينو مبارياته في المركز العاشر بـ50 نقطة، وسيتراجع إلى الحادي عشر إذا فاز ساسولو على ميلان أو تعادل معه في الجولة الأخيرة.

ولعب روما مباراته الأخيرة مبكرا عن الجولة المقرر لها يوم الأحد، استعدادا لمواجهة فينورد الهولندي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم الأربعاء 25 مايو.

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