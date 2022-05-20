الصباحي يدير مباراة الأهلي وإنبي تحكيميا

الجمعة، 20 مايو 2022 - 23:26

كتب : أحمد الخولي

محمد الصباحي

يدير محمد الصباحي تحكيميا مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي وإنبي على ملعب المقاولون العرب غدا السبت في التاسعة مساءً.

ويعاون الصباحي كل من: يوسف البساطي وشريف عبد الله.

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ويتواجد السيد منير حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عبد العزيز السيد وأحمد توفيق طلب.

وأدار الصباحي الموسم الجاري 7 مباريات في الدوري أشهر خلالها 28 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء واحتسب 6 ركلات جزاء.

ولم يُدر الصباحي أي مباراة للأهلي الموسم الجاري.

بينما لإنبي مباراة واحدة انتهت بخسارة الفريق البترولي بهدف دون رد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

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