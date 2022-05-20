كأس مصر - موعد مباراة الزمالك مع أسوان.. القنوات الناقلة والمعلق
الجمعة، 20 مايو 2022 - 23:20
كتب : FilGoal
يلتقي الزمالك مع أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021.
وتعد تلك نسخة الموسم الماضي، غير نسخة الموسم الجاري.
وتأهل الزمالك آنذاك لنصف النهائي على حساب مصر للمقاصة بالفوز 2-0.
فيما تفوق أسوان بركلات الترجيح على المصري بعد التعادل 2-2 في اللقاء.
وتقام المباراة يوم الإثنين 23 مايو على استاد القاهرة الدولي.
وتبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.
يذكر أن أسوان صعد إلى الدوري الممتاز من جديد للموسم المقبل عقب هبوطه بنهاية الموسم الماضي.
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