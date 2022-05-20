الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع إنبي.. القنوات الناقلة والمعلق

يلعب الأهلي مع إنبي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة بفارق 7 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة من 18 مباراة.

وتعادل الأهلي في مباراته السابقة مع البنك الأهلي سلبيا.

بينما تعادل إنبي مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق.

وتقام المباراة يوم السبت 21 مايو على ملعب المقاولون العرب.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف ومؤمن حسن.

يذكر أن الأهلي سيلعب أمام الوداد المغربي 30 مايو الجاري لحساب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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