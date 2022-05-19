كوبا ليبرتادوريس – كولون يطير إلى الدور الثاني.. وبالميراس على بُعد هدف من رقم قياسي

تأهل كولون الأرجنتيني إلى دور الـ 16 لكوبا ليبرتادوريس، بفوزه على ضيفه أوليمبيا الباراجواني بهدفين مقابل هدف واحد ملعب بريجاديير خينيرال إستانيسلاو لوبيز في سانتا في بالجولة الخامسة لمنافسات المجموعة السابعة.

تأخر كولون في النتيجة بالدقيقة السابعة بهدف هوجو كينتانا.

لكنه عاد في المباراة بهدفي فيديريكو ليرتورا بالدقيقتين 41 و84.

ليرفع كولون رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة ويضمن العبور للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه.

فيما تجمّد رصيد أوليمبيا عند 5 نقاط في المركز الثالث.

وبات كولون خامس المتأهلين إلى دور الـ 16 في كافة المجموعات، بعد بالميراس وفلامنجو من البرازيل، وإستوديانتس وتاييريس من الأرجنتين.

وينحصر صراع المركز الثاني في المجموعة السابعة بين سيرو بورتينيو الباراجواني صاحب الـ 7 نقاط، ومواطنه أوليمبيا، فيما ودّع بينياروس الأوروجواني المسابقة.

وفي المجموعة السادسة، أنعش فورتاليزا البرازيلي حظوظه، وانتصر على مضيفه أليانزا ليما البيروفي بهدفين دون رد في الملعب الوطني.

وسجل مويسيس هدف فورتاليزا الأول بالدقيقة 16، قبل أن يضيف ياجو بيكاتشو الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ليرفع فورتاليزا رصيده إلى المركز السابع بالمركز الثالث بالمجموعة، ويتجمّد رصيد أليانزا ليما عند نقطة وحيدة في المركز الأخير ويودع المسابقة ويفقد كل حظوظه في التأهل لكوبا سوداميريكانا.

ويتصدر ريفر بليت الأرجنتيني المجموعة بعشر نقاط، ومن خلفه كولوكولو التشيلي بسبع نقاط، ويلتقيان فجر الجمعة في مباراة قد تحسم صعود الريفر.

وواصل بالميراس نتائجه الرائعة بالمجموعة الأولى، وفاز على إميليك الإكوادوري بهدف دون رد في ملعب أليانز بارك بمدينة ساو باولو.

وسجّل دانيلو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، ليرفع بالميراس رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة التي ضمن صدارتها رسميًا قبل جولة على النهاية.

فيما تجمّد رصيد إميليك عند 5 نقاط في المركز الثالث.

ورفع بالميراس رصيده إلى 21 هدفًا في دور المجموعات، وهو رقم قياسي يتشاركه مع ريفر بليت الذي سجل نفس القدر في نسخة 2020، لكن بالميراس يمتلك مباراة أخرى في الجولة السادسة لتحطيم الرقم.

وفي نفس المجموعة اكتسح ديبورتيفو تاتشيرا الفنزويلي، ضيفه إندبندينتي بتروليرو البوليفي بثلاثية دون رد في ملعب بوليديبورتيفو دي بويبلو نويفو.

روبيرت هيرنانديز سجل هدفين لـ تاتشيرا في الدقيقتين 22 و28، قبل أن يقتل ريني سيميستررا اللقاء بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.

ليرفع تاتشيرا رصيده إلى 7 نقاط ويقفز إلى المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد إندبندينتي بتروليرو عند نقطة وحيدة وفقد كل حظوظ التأهل للدور الثاني، أو حتى التحوّل لـ كوبا سودامريكانا.

وفي المجموعة الثالثة، فاز فيليز سارسفيلد الأرجنتيني على مضيفه ناسيونال الأوروجواني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب جران باركي سنترال.

ناسوينال تقدّم بواسطة دييجو زابالا بالدقيقة 21، لكن فيليز سجل هدفين بواسطة لوكاس خانسون، وماتياس دي لوس سانتوس في الدقيقتين 45 و60.

قبل أن يعود ناسيونال ويدرك التعادل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء ترجمها إيمانيول جيليوتي بنجاح.

لكن فيليز خطف الانتصار القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف ماكسيمو بيروني.

ليرفع فيليز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث محققًا فوزه الأول في دور المجموعات، ويتجمّد رصيد ناسيونال عند 4 نقاط في المركز الرابع.

ويتصدر إستوديانتس الأرجنتيني المجموعة برصيد 13 نقطة وقد تأهل سلفًا، ويأتي من خلفه ريد بول براجانتينو البرازيلي برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، أشعل أتليتكو باراناينيسي البرازيلي الحسابات بفوزه على ضيفه ليبرتاد الباراجواني بهدفين دون رد في ملعب أرينا دي بايشادا.

وسجل هدفي أتليتكو باراناينيسي: توماس كويو في الدقيقة 56، وأجوستين كانوبيو في الدقيقة 69.

ليرفع أتليتكو باراناينيسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، معادلًا رصيد ليبرتاد المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف.

ويحتل المركزين الثالث والرابع ذا سترونجست البوليفي وكاراكاس الفنزويلي برصيد 6 نقاط لكل منهما.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل ديبورتس توليما الكولومبي مع أمريكا مينيرو البرازيلي بهدفين لكل طرف في ملعب مانويل موريو تورو.

أمريكا مينيرو تقدّم بهدفي مارلون وياجو مايدانا في الدقيقتين 7 و27.

لكن توليما عاد في اللقاء بهدفي أندرسون بلاتا ومايكل رانخل في الدقيقتين 40 و43.

ليرفع توليما رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف أتليتكو مينيرو صاحب نفس الرصيد ولكن بمباراة أقل.

فيما فوّت أمريكا مينيرو فرصة تحقيق الفوز الأول واكتفى برفع رصيده إلى نقطتين في المركز الأخير.

ويتصدر أتليتكو مينيرو تلك المجموعة برصيد 8 نقاط، ويأتي إندبندينتي دل فايي الكولومبي ثالثًا برصيد 5 نقاط.

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