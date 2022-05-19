عقدة رينجرز مستمرة.. طوفان أبيض يجتاح أوروبا ويتوج فرانفكورت بالدوري الأوروبي

استمرت عقدة رينجرز في الدوري الأوروبي بمسماه القديم "كأس الاتحاد الأوروبي" والحالي وخسره مرة جديدة بركلات الترجيح وتلك المرة أمام إنتراخت فرانفكورت.

وفاز فرانكفورت على رينجرز في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأقيمت المباراة في ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية.

افتتح جو أريبو أهداف المباراة لرينجرز في الدقيقة 57.

وأدرك رافائيل سانتوس بوري التعادل لفرانفكورت في الدقيقة 69.

وفي ركلات الترجيح أهدر آرون رامسي الركلة الرابعة لرينجرز فيما سجل لاعبو فرانفكورت كل ركلاتهم بنجاح ليظفروا باللقب.

وأصبحت هذه هي المرة الثانية التي يظفر فيها فرانكفورت باللقب بعد عام 1980، وأول مرة بمسماه الحالي، الدوري الأوروبي.

أما رينجرز فبعدما خسر نهائي سنة 2008 ضد زينيت سان بطرسبرج بركلات الترجيح، عاد مرة أخرى وهُزم بالطريقة ذاتها ولكن أمام منافس آخر.

وأصبح فرانكفورت ثالث فريق في التاريخ يظفر بالدوري الأوروبي بعدما لم يُهزم أبدا في مشواره نحو اللقب بعد تشيلسي في موسم 2018-2019 وفياريال في موسم 2020-2021.

وسيشارك فرانكفورت بذلك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وللمرة الأولى له منذ عام 1960.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ وغلب على أحداثها القوة البدنية من كلا الفريقين وتوقفت بالفعل في الدقيقة الخامسة لعلاج سيباستيان رودي لاعب فرانكفورت.

وجاءت أول فرصة خطيرة في الدقيقة 11 بعد انفراد من دايتشي كامادا لكن حارس رينجرز آلان مكجريجور تصدى له.

وأطلق أنسجار كناوف لاعب فرانكفورت تسديدة قوية تصدى لها حارس رينجرز مرة أخرى.

وجاء أول تهديد من الفريق الاسكتلندي في الدقيقة 26 عن طريق جو أريبو لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 30 استغل فيليب كوستيتش كرة طائشة وأطلق تسديدة قوية على الطائر لكنها ذهبت بعيدة عن القائم الأيمن لمرمى رينجرز بقليل، وتلاها تسديدة أخرى منه ومثل سابقتها، مرت بجوار القائم الأيمن.

وطلب لاعبو فرانفكورت الحصول على ركلة جزاء بداعي تدخل على رافائيل بوري لكن الحكم لم يحتسب أ] شيء.

وفي الدقيقة 55 أطلق جو أريبو تسديدة قوية لكنها ذهبت بجوار القائم الأيسر.

وبعد دقيقتين فقط، أخطأ دجيبريل سو لاعب فرانفكورت في إعادة الكرة برأسه للخلف واستغل جو أريبو الكرة وخطفها وانطلق منفردا بمرمى الفريق الألماني وأطلق تسديدة زاحفة قوية سكنت الشباك ليعلن عن تقدم رينجرز بهدف أول.

ومرة أخرى طلب فرانفكورت الحصول على ركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على جو أريبو لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 67 سدد دايتشي كامادا كرة قوية لكنها ذهبت لخارج الملعب.

واصل فرانفكورت ضغطه وفي الدقيقة 69 أرسل فيليب كوستيتش عرضية قابلها رافائيل بوري بقدمه اليمنى ليسكن الكرة الشباك ويعلن إدراك فريقه للتعادل.

وكاد كوستيتش يقتل رينجرز في الدقيقة 89 لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

ولم يحدث جديد لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

الأشواط الإضافية

جاء الشوط الإضافي الأول هادئا في أحداثه وبدا الإرهاق واضحا على الفريقين ولم يكن هناك فرص خطيرة على أي مرمى.

وفي الشوط الثاني كاد رينجرز يسجل هدفا عن طريق بورنا باريسيتش لكن حارس فرانفكورت تألق وزاد عن مرما.

ورد عليه فرانفكورت بتسديدة من أجدين هروستيتش لكن تصدى له حارس فرانفكورت.

وأطلق كريستيان جاكيتش لاعب فرانفكورت كرة قوية على الطائر مرت أعلى مرمى رينجرز بقليل.

وفي الدقيقة 118 تألق كيفن تراب حارس فرانكفورت أمام تسديدة كينت بعد عرضية من الناحية اليمنى، وتابع ستيفين ديفيز الكرة بتسديدة قوية لكن ذهبت لخارج الملعب.

ومع الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني سدد جيمس تافيرنيير كرة قوية من ركلة حرة تصدى لها كيفن تراب.

ولم يحدث جديد ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح أهدر آرون رامسي الركلة الرابعة لرينجرز فيما سجل لاعبو فرانكفورت كل ركلاتهم بنجاح ليفوزوا بنتيجة 5-4.