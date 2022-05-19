اسكواش - سيطرة مصرية على ربع نهائي بطولة العالم

اكتمل عقد المتأهلين لربع نهائي بطولة العالم CIB للاسكواش للرجال والسيدات والتي تقام في مصر.

ويتواجد 12 لاعبا مصرية في منافسات الرجال والسيدات بمرحلة ربع النهائي، بواقع 6 في الرجال ومثلها في السيدات.

وتعد البطولة صاحبة أعلى جائزة مالية في تاريخ اللعبة.

واستضاف متحف الحضارات لأول مرة مباريات البطولة بدءا من دور الـ 16 وستقام عليه المباريات بشكل يومي حتى النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي يوم 19 و20 مايو، وتنتهي مباريات البطولة يوم 22 مايو الجاري.

منافسات الرجال:

وتأهل لربع النهائي:

منافسات الرجال: النيوزلاندي بول كول من الأول عالميا - فارس الدسوقي - محمد الشوربجي - طارق مؤمن - مروان الشوربجي - مصطفى عسل - علي فرج - البيروفي دييجو إلياس.

نتائج اليوم الثاني لدور الـ 16:

مروان الشوربجي 3-0 نيكولاس مولر

مصطفى عسال 3-0 ساوراف جوشال

علي فرج 3-0 يوسف إبراهيم

دييجو إلياس 3-0 يوسف سليمان

تعرف على نتائج اليوم الأول من دور الـ 16 من هنـــــــــــــــــــا.

وتحددت مباريات ربع النهائي:

بول كول × طارق مؤمن (الخميس 19-5)

فارس الدسوقي × محمد الشوربجي (الخميس 19-5)

مصطفى عسل × دييجو إلياس (الجمعة 20-5)

مروان الشوربجي × علي فرج (الجمعة 20-5)

منافسات السيدات:

وتأهل لربع النهائي:

منافسات السيدات: نوران جوهر - ندى عباس - الأمريكية أماندا صبحي - روان العربي - الإنجليزية سارة جين بيري - نور الشربيني - هانيا الحمامي - نور الطيب.

نتائج اليوم الثاني لدور الـ 16:

سارة جين بيري 3-2 سابرينا صبحي

نوري الشربيني 3-0 تيني جيليس

هانيا الحمامي 3-0 جورجينا كينيدي

نور الطيب 3-1 سيفاسنجاري

تعرف على نتائج اليوم الأول من دور الـ 16 من هنـــــــــــــــــــا.

وتحددت مباريات ربع النهائي:

نوران جوهر × روان العربي (الخميس 19-5)

ندى عباس × أماندا صبحي (الخميس 19-5)

هانيا الحمامي × نور الطيب (الجمعة 20-5)

سارة جين بيري – نور الشربيني (الجمعة 20-5)

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