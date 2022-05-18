محمد هلال: الدوري المصري غير مفهوم.. وأهدرنا فرص أكثر أمام الأهلي

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

هدف محمد هلال أمام الزمالك مع البنك الأهلي

وصف محمد هلال لاعب البنك الأهلي الدوري المصري بـ "غير مفهوم" عقب التعادل مع الأهلي سلبيا في الجولة 19.

وفرض البنك الأهلي التعادل السلبي على الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب.

وقال محمد هلال عبر أون تايم سبورتس: "مباراة صعبة ونسير كل مباراة خطوة تلو الأخرى".

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وأضاف "نلعب لحصد الـ 3 نقاط، المباراة كانت صعبة وخرجنا منها بنقطة سنواصل بها مشوارنا في الدوري".

وأكمل "الدوري الموسم الحالي غير مفهوم وكل مباراة لابد أن تلعبها بجدية".

وأوضح "ماذا يعني أن الدوري غير مفهوم؟ كنتائج غير متوقع من يفوز أو يتعادل أو يخسر، الدوري صعب ولا توجد مباريات سهلة".

وتابع "الأهلي لا يتأثر بغيابات فلابد أن نركز لآخر دقيقة حتى لو الدقيقة 95 لأنه يلعب حتى النهاية".

وأتم "أهدرنا فرص أكثر وكنا نستطيع خطف الفوز، لدينا مواجهة مقبلة صعبة ضد الإسماعيلي وبعده المصري ونريد أن نبني عليها".

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، بعدما خسر أمام المصري وتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ليصل الأهلي إلى النقطة 34 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري من 15 مباراة، بينما وصل البنك إلى النقطة 25 في المركز الثامن.

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