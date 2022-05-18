خالد جلال: أهدرنا فرصا غريبة.. وكنا نستطيع الفوز على الأهلي

يرى خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي أن فريقه استحق الفوز على الأهلي في مواجهة الجولة 19 من الدوري المصري.

وفرض البنك الأهلي التعادل السلبي على الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب.

وقال خالد جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "أولا أبارك صعود الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا وأتمنى له التوفيق لأنه يمثل مصر".

وأضاف عقب المباراة: "كل مباراة ألعبها من أجل حصد الـ 3 نقاط، بدأنا بشكل موفق وأهدرنا فرصتين في بداية الشوط الأول، لو سجلنا هدفا مبكرا كان سيريحنا بعض الشيء".

وأكمل "الشوط الأول كان سجالا بين الفريقين، أهدرنا فرصا غريبة والشناوي كان موفقا أمام بامبو وأهدرنا انفرادين في الشوط الثاني وكنا نستطيع الفوز باللقاء".

وأردف "لو لعبنا المرتدات بدقة أكبر كنا نستطيع التسجيل، نعتمد في هجومنا على الجهة اليسرى في ظل تواجد يعقوبو وعاصم صلاح".

وواصل "التغييرات كلها من أجل تسجيل الأهداف واستغلال المساحات في دفاع الأهلي".

وتابع "لا اشتكى من الغيابات، خضت آخر 7-8 مباريات بدون 6 لاعبين، محمد فتحي غائب منذ 4 أشهر ومؤثر جدا ولا أفضل الحديث عن الأمر، لعبنا منقصوين من خدمات أحمد ياسر وبامبو وقاعود الذي تعافى من الإصابة، بينما الأهلي لن يتأثر بغياب لاعب مثل فريقي".

واستدرك "أهدرنا الكثير من النقاط، كانت تكفي لأن نصل لـ 30-33 نقطة، نهدر الفرص في كل مباراة، ومباراة الجيش الأخيرة كانت الأقل بسبب أسلوب لعبهم الدفاعي".

وأتم "كنت أتمنى الفوز وكنا الأقرب لحصد الثلاث نقاط، ولدينا مباراة صعبة ضد الإسماعيلي على ملعبه".

وردا على إمكانية تدريب أحد منتخبات الشباب والناشئين أجاب: "هو شرف لأي مدرب، ولا أستطيع أن اعتذر لكنني مستمر مع البنك الأهلي، ما حدث هو كلام فقط ولا يوجد شيء رسمي".























































































































































وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، بعدما خسر أمام المصري وتعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.

ليصل الأهلي إلى النقطة 34 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري من 15 مباراة، بينما وصل البنك إلى النقطة 25 في المركز الثامن.

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