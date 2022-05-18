مرتضى يعلن موافقة وزير الدفاع على استضافة مباريات الزمالك بالدفاع الجوي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك تلقيه موافقة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على استضافة مباريات ناديه في ملعب الدفاع الجوي.

وكتب مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعد موافقة سيادته والتصديق على أن يكون ملعب الدفاع الجوي هو ملعب الزمالك في المباريات القادمة".

وأتم "وسيتم كشف كافة التفاصيل في فيديو بعد قليل عقب انتهاء جلسة المستشار مرتضى منصور مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم".

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام الإسماعيلي يوم 28 من شهر مايو الجاري.

وكان مرتضى هدد في وقت سابق بعدم استكمال مباريات الفريق بالدوري حال عدم الموافقة على نقل ملعبه من استاد القاهرة للدفاع الجوي أو بتروسبورت.

وقال: "هذا حق لنا أن نختار الملعب الذي نخوض عليه مبارياتنا، ولدينا موافقة من الدفاع الجوي وبتروسبورت وإذا تم الرفض لن نستكمل مبارياتنا".

وواصل "الزمالك في مباراة طلائع الجيش إذا استمر في الهجوم لمدة 50 عاما لم يكن سيسجل ولا تسألونني لماذا".

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