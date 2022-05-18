قرار تاريخي.. الاتحاد الأمريكي يعادل أجور فرق الرجال والسيدات

يوم استثنائي تشهده كرة القدم النسائية بعدما أقر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم حصول فرق النساء والرجال على أجور متساوية حتى عام 2028.

وأصبحت الولايات المتحدة أول دولة تحقق معادلة الأجور لفرق كرة القدم للرجال والنساء بعدما أُبرمت اتفاقية بين الطرفين.

وكانت الصفقة جزءً من اتفاقيات المفاوضة الجماعية الجديدة مع اتحاد كرة القدم الأمريكي التي تم الإعلان عنها صباح الأربعاء لتتوج المجهودات المضنية لفريق السيدات بعد معركته الطويلة مع الهيئة الإدارية الوطنية للرياضة.

In a historic accomplishment, U.S. Soccer, @USMNT and @USWNT have come together to agree to new collective bargaining agreements that will run through 2028 and achieve true equal pay – including equalization of World Cup prize money. — U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022

ما هي تفاصيل الصفقة؟

ستعادل اتفاقيات "CBA" الجديدة، التي لا تزال بحاجة إلى التصديق عليها مكافآت كأس العالم، إذ ستجمع الفرق الأمريكية مكافآت كأس العالم التي تتلقاها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثم تقسيمها بالتساوي بين الفريقين.

ورغم أن "فيفا" سيواصل دفع المزيد من الأموال إلى الاتحادات للمشاركة في بطولة الرجال أكثر من بطولة السيدات، لكن في ظل قوانين "CBA" الجديدة، لن يمرر الاتحاد الأمريكي مكافآت خاصة بالبطولة بعد الآن لكل فريق على حدى بل سيتم تقاسمها.

وتتضمن الاتفاقية تساوي في الملاعب والموظفين، ورحلات الطيران والإقامة في الفنادق بالإضافة إلى تكاليف رعاية أطفال اللاعبون أثناء المعسكرات والبطولات الجماعية للرجال، مزايا كانت تُمنح في السابق للسيدات فقط.

المعركة غير العادلة

تخوض فرق السيدات في أمريكا معارك طويلة منذ زمن بعيد من أجل تحقيق المساواة في الأجور.

"واشنطن بوست" نشرت تقرير أفادت فيه بالفارق الشاسع بين الأرقام الإجمالية في بطولات الرجال والسيدات، وقالت: "إذا وصل فريق الرجال إلى الدور الـ16 في كأس العالم المقبل في قطر، سيحصل على 13 مليون دولار من إجمالي 440 مليون دولار مخصصة للبطولة".

وأضاف "هذا أكثر من ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه لاعبات أمريكا بعد فوزهم بالبطولة في عام 2019 عندما جنت 4 ملايين دولار من إجمالي 30 مليون دولار من أموال الجوائز الإجمالية".

لم يتم الإعلان بعد عن نصيب الفائز في كأس العالم للسيدات المقبل المقام في أستراليا ونيوزيلندا لكن هناك مقترح أنه سيكون 60 مليون دولار لكن يظل في النهاية رقم لا يقارن ببطولة الرجال.

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