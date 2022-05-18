فيراتي: شعرت بألم في المعدة بعد ظهور مبابي في مدريد

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي

كشف ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان عن رد فعله عقب ظهور زميله الفرنسي كيليان مبابي في أحد المطاعم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ماركو فيراتي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وظهر ثنائي باريس سان جيرمان مبابي والمغربي أشرف حكيمي في أحد المطاعم بالعاصمة الإسبانية في الوقت الذي ارتبط فيه بطل العالم بالانتقال للنادي الملكي.

وقال فيراتي بحسب صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية: "عندما تلقيت إشعارات على هاتفي يوجود مبابي في مدريد شعرت بألم في المعدة".

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وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن اقتراب مبابي من إعلان الانتقال رسميا إلى ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل رغم عرض النادي الباريسي المغري.

وعن تمديد تعاقده قال فيراتي: " نحن في مرحلة التفاوض ولا أريد مناقشة هذا الأمر. إدارة النادي ستحدد القرار ما إذا كان علي التمديد أم لا. ليس لدي اي مشكلة".

ويلعب فيراتي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2012 وشارك خلال 377 مباراة وسجل 11 وصنع 60 هدف.

وحصل فيراتي رفقة باريس سان جيرمان على 8 ألقاب للدوري الفرنسي و6 ألقاب لكأس فرنسا ومثلهم لكاس الرابطة الفرنسية.

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