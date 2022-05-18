تقرير: زيارة قد تغير مستقبل مارسيلو مع ريال مدريد

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 15:25

كتب : FilGoal

مارسيلو في احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

يبدو أن ريال مدريد لم يحسم بعد قراره بخصوص مستقبل لاعبه البرازيلي مارسيلو بعد نهاية الموسم الجاري.

عقد البرازيلي ينتهي مع ريال مدريد يونيو المقبل ويعتقد بشكل واسع أنه لن يجدد مع النادي.

لكن صحيفة "GOL TV" كشفت تطور جديد قد يغير المشهد الأخير في مستقبل اللاعب مع الملكي.

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وبحسب المصدر فإن وكيل مارسيلو ظهر في فالديبيباس هذا الصباح لكن لم يتم الكشف عن سبب الزيارة بعد.

وسبق أن ذكرت موندو إن ريال مدريد يخطط لعرض منصب إداري على مارسيلو، مثل إيكر كاسياس، روبرتو كارلوس، وراؤول جونزاليس، ولكن النادي يرى أنه من المنطقي أن يستمر في اللعب أيضًا لموسم آخر على الأقل.

ولم يشارك مارسيلو مع ريال مدريد بصفة مستمرة الموسم الجاري وظهر في 17 مباراة فقط بجميع المسابقات سجل خلالها هدفين بالدوري.

ويستعد مارسيلو لخوض الموسم الـ 16 له مع ريال مدريد بعدما انضم للنادي من صفوف فلومينينسي البرازيلي في 2007.

وساهم مارسيلو في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 22 بطولة.

كما شارك مع النادي في 528 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 101 هدف.

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