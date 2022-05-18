مورينيو: نهائي دوري المؤتمر سيكون الأهم في مسيرتي

يرى جوزيه مورينيو مدرب روما بأن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي سيكون الأهم خلال مسيرته نظرا لكونها النسخة الأولى من البطولة.

ويلعب روما مع فيينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي يوم 25 مايو المقبل.

وقال مورينيو في تصريحات لوسائل الإعلام خلال تدريبات فريقه: "الأمر لم يختلف دائما بالنسبة لي عندما اترقب مباراة نهائية، على الرغم من اختلاف تاريخ ومكانة البطولة تلك المرة ولكن دوري المؤتمر هي البطولة الأهم بالنسبة لي في مسيرتي".

وتابع "لقد لعبت بالفعل في البطولات الأخرى ولكن تلك لم ألعب بها أبدا لذلك أود التتويج بها وأفكر في الرحلة التي قمنا بها في أوروبا سنصل إلى المباراة رقم 15".

وأكمل "لقد بدأنا في أغسطس وسافرنا كثيرا وخضنا مباريات صعبة في المجموعات ثم دور خروج المغلوب وكانت هناك عواقب على الدوري، اللعب في أوروبا والدوري معا ضد فرق تحضر لها لمدة أسبوع فقط يعني ضرورة فقد النقاط".

وأضاف "بالنظر إلى الترتيب الحالي أراجع الفوز في مباريات الخميس وأخطاء التحكيم فإن المنافسة كانت صعبة ولكن يمكننا تعويض ذلك عن طريق وصنع التاريخ ولكن يجب علينا أن نحقق اللقب".

وأردف "علينا أن نواجه تورينو وهي مباراة مهمة وسيكون من الصعب أن أجعل الجميع يحصلون على راحة سيكون لديهم أسبوع للراحة في البرتغال ولكن هناك مباراة نهائية قادمة ويجب أن ننسى المشاكل الصغيرة".

وأتم "ستكون مباراة مهمة وفريدة ويجب أن ننسى أمر الأفضلية وإذا سألتني قبل يوم 25 سأجيب أن فيينورد ليس لديه أي أفضلية".

ويستعد روما لمواجهة تورينو في الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي قبل التوجه إلى ألبانيا لخوض نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيورنتينا صاحب المركز السابع.

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