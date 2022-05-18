إسماعيل أحمد: أتمنى أن أصل إلى مكانة الخطيب الأيقونة.. وأشكر جماهير الأهلي على رد فعلهم

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - إسماعيل أحمد - كرة سلة

أعرب إسماعيل أحمد أسطورة كرة السلة المصرية ونجم فريق الاتحاد عن سعادته باللقطة التي جمعته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أثناء مراسم تتويج دوري سوبر السلة.

وتمنى إسماعيل أحمد أن يصل إلى مكانة محمود الخطيب ودرجة العشق التي يحصل عليها من الجماهير والذي وصفه بأيقونة الرياضة المصرية.

وقال إسماعيل أحمد عبر قناة صدى البلد: "محمود الخطيب أيقونة في الرياضة المصرية وكلامي عنه لن يزيده لأنه معروف للجميع".

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وأضاف "فكرة أنه يضمني في مراسم التتويج ويتحدث معي هي وسام على صدري لأنه من أعظم ما أنجبت كرة القدم في مصر".

وأوضح أسطورة السلة المصرية "أتمنى أن أصل إلى نفس المستوى ودرجة العشق التي يحصل عليها محمود الخطيب من الجماهير بمختلف انتماءاتها".

وعن رد فعله على رسائل جماهير الأهلي كشف "أصدقائي أرسلوا لي بعض منشورات جماهير الأهلي وهي تتحدث عني بصورة طيبة وأتوجه لهم بالشكر ولكل الأندية، يجب أن نكون نموذج لأبنائنا فالهدف هو المنافسة الشريفة".

وكانت جماهير الأهلي قد أشادت بإسماعيل أحمد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ووصفته بأسطورة كرة السلة رغم خسارته لقب الدوري.

وتابع إسماعيل أحمد "حب الناس نعمة من الله، وأسعى قدر المستطاع أن أحصل على تقدير الجماهير أهم من أي بطولة".

وعن حقيقة اقترابه من الأهلي في فترة سابقة أوضح "شرف لأي لاعب اللعب للأهلي ولكن الاتحاد سيد البلد خاصة في كرة السلة وأنا من أبناء النادي لذلك انتمائي له لا يقلل أبدا من الأهلي وجماهيره ولكنه نوع من الولاء لنادي الاتحاد وجماهيره".

وبسؤاله عن تعنيفه لأحد إداري الاتحاد كشف "لا أريد قول أنه تعنيفا ولكن ما في الأمر أن أحيانا ضغط الخسارة يدفع الشخص لتصرفات غير مقبولة وهو ما تحدثت عنه".

واختتم تصريحاته "كان هناك احتفال من عمرو زهران وعمرو الجندي وقلت للإداري ليس لك حكم عليهم وليس صحيحا أن نأخذ الخسارة في اتجاه المشاكل".

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