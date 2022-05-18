لاعب مغربي يلقى حتفه بعد القفز 35 مترا في الماء

لقى المغربي مراد لمرابط لاعب نادي فيتيسه الهولندي السابق ومدرب الفنون القتالية "الكيك بوكسينج" حتفه بحادث مأساوي أثناء عطلته.

وكان صاحب الـ31 عاما يقضي عطلة مع عائلته في مايوركا، وحاول القفز 35 مترًا في الماء في قاع بعض المنحدرات لكن اصطدم بالصخور.

وبحسب صحيفة "الهداف" المغربية فإن زوجته هي من وثقت الحادثة بالفيديو، بعدما ظهر صوتها تصرخ "يا إلهي" أثناء ارتطامه بالصخور وسقوطه نحو الماء.

وبحسب التقارير فإن وفاة اللاعب لم تكن بسبب الإصابات التي لحقت به من السقوط بل فقدانه للوعي في الماء.

ونعى نادي فيتيسه اللاعب في بيان كالآتي: "تلقى فيتيسه أخبارً محزنة اليوم، مراد لمرابط توفي بشكل مأساوي".

Vitesse heeft het droevige bericht ontvangen dat Mourad Lamrabatte is overleden. De voormalig aanvaller van Jong Vitesse is slechts 31 jaar geworden. We wensen familie en vrienden veel sterkte en kracht toe 🙏 #Vitesse — Vitesse (@MijnVitesse) May 13, 2022

وارتدى لمرابط ألوان النادي خلال موسم 2010-11، عندما كان جزءً من فريق الناشئين وتوج بالكأس برفقتهم.

طالع أيضا:

لعنة استاد القاهرة مستمرة للزمالك

6 طلبات من الأهلي لـ كاف قبل نهائي دوري الأبطال

الأهلي يسلم شكواه إلى المحكمة الرياضية

حسم الدوري الإنجليزي يتأجل