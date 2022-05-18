لاعب مغربي يلقى حتفه بعد القفز 35 مترا في الماء

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

مراد لمرابط - المغرب

لقى المغربي مراد لمرابط لاعب نادي فيتيسه الهولندي السابق ومدرب الفنون القتالية "الكيك بوكسينج" حتفه بحادث مأساوي أثناء عطلته.

وكان صاحب الـ31 عاما يقضي عطلة مع عائلته في مايوركا، وحاول القفز 35 مترًا في الماء في قاع بعض المنحدرات لكن اصطدم بالصخور.

وبحسب صحيفة "الهداف" المغربية فإن زوجته هي من وثقت الحادثة بالفيديو، بعدما ظهر صوتها تصرخ "يا إلهي" أثناء ارتطامه بالصخور وسقوطه نحو الماء.

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وبحسب التقارير فإن وفاة اللاعب لم تكن بسبب الإصابات التي لحقت به من السقوط بل فقدانه للوعي في الماء.

ونعى نادي فيتيسه اللاعب في بيان كالآتي: "تلقى فيتيسه أخبارً محزنة اليوم، مراد لمرابط توفي بشكل مأساوي".

وارتدى لمرابط ألوان النادي خلال موسم 2010-11، عندما كان جزءً من فريق الناشئين وتوج بالكأس برفقتهم.

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