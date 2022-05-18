سكاي: مانشستر سيتي سيتقدم بعرض للتعاقد مع كوكوريا

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 13:15

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - برايتون

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن وجود نية عند مانشستر سيتي للتقدم بعرض للتعاقد مع مارك كوكوريا لاعب برايتون في فترة الانتقالات الصيفية.

الظهير الأيسر الإسباني كان قد انضم لبرايتون في الموسم الحالي قادما من خيتافي ونجح في خطف الأنظار خلال موسمه الأول في إنجلترا.

كوكوريا خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

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ويحتاج مانشستر سيتي للتعاقد مع لاعب في مركز الظهير الأيسر بعد فقدان بينجامين ميندي الذي يتم محاكمته وبسبب عدم وجود لاعب في ذلك المركز بشكل صحيح في الفريق، إذ أن جوارديولا قد خاض الموسم الحالي بجواج كانسيلو اللاعب الذي يلعب كظهير أيمن في غير مركزه، بالإضافة إلى زينشينكو والذي لا يقدم الاداء المنتظر.

وفقا لسكاي فإن مانشستر سيتي ينوي التقدم بعرض مقابل 30 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف المقبل وهو ما يقارب ضعف المبلغ الذي دفعه برايتون للتعاقد مع اللاعب.

كوكوريا شارك خلال الموسم الحالي مع برايتون في 38 مبراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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