أمين عمر حكما لمواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.

ويدير أمين عمر اللقاء الأول للأهلي هذا الموسم في الدوري بعدما أدار تسع لقاءات في الموسم الحالي من المسابقة.

ويعاون أمين عمر كل من أحمد حسام وسمير جمال، بينما محمد العتباني حكما رابعا.

أما في تقنية الفيديو فيتواجد محمد سلامة ويعاونه هاني عبد الفتاح.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 14 مباراة بينما الزمالك متصدرا بـ 41 نقطة من 19 مباراة.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الثامن برصيد 24 نقطة من 17 مباراة.

وأدار أمين عمر 16 مباراة سابقة للأهلي، فاز الأحمر في 10 منها وتعادل 4 مرات وخسر مرتين.

وكانت مواجهة الأهلي والجونة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف كل منهما ضمن مباريات الجولة 33 من الموسم السابق أخر مباراة أدارها أمين عمر للفريق الأحمر.

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