موعد مباريات الأربعاء 18 مايو 2022.. الأهلي أمام البنك ونهائي الدوري الأوروبي

يعود فريق الأهلي لمنافسات الدوري من جديد بعد ضمان تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

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ويحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي في تمام الثامنة من مساء اليوم الموافق 18 مايو 2022 ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

أما أوروبيا فيواجه إينتراخت فرانكفورت فريق جلاسجو رينجرز في نهائي الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إسبانيا، وتلعب في التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.