نوتنجام فورست يواجه هدرسفيلد في نهائي المباراة المؤهلة الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 01:01

كتب : FilGoal

نوتنجهام فورست - هدرسفيلد

تأهل نوتنجام فورست إلى المباراة الفاصلة "البلاي أوف" المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تخطى شفيلد يونايتد.

ويواجه نوتنجام فورست نظيره هدرسفيلد في الـ29 من مايو الجاري على ملعب ويمبيلي في نهائي البلاي أوف المؤهل للبريميرليج.

وحقق نوتنجام فوزا مثيرا على شيفيلد يونايتد بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما.

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وتألق برايس سامبا حارس مرمى نوتنجام في التصدي لـ ثلاث ركلات ترجيحية من لاعبي شيفيلد يونايتد.

ولم يصعد نوتنجام إلى البريمييرليج منذ 1999 ويمتلك لقبا وحيدا في المسابقة.

وحجزا فولهام وبورنموث مقعدهما مباشرةً في الدوري الإنجليزي بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في شامبيونشيب.

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