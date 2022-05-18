تقرير: إصابات خطيرة في حادث انهيار بالصالة المغطاة بدوري السلة المغربي

شهدت إحدى مباريات دوري كرة السلة المغربي وقوع عدد من الإصبات الخطيرة عقب انهيار جزء من السياج الحديدي لقاعة الزياتن بالقرية الرياضية لمدينة طنجة.

وأوقف حكام مباراة اتحاد طنجة والجيش الملكي أحداث اللقاء لمنح العناصر الطبيىة التدخل وإنقاذ الموقف وفقا لموقع "لو 360" المغربي.

وأضاف الموقع المغربي أن عدد المصابين بلغ 14 شخصا منهم 3 في حالة حرجة.

فيما أشار موقع "البطولة" إلى أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة، إلى المستشفى الجهوي "محمد الخامس" في انتظار تتبع حالتهم وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكشف ان انهيار المدرج استدعى تدخل السلطات التي وقفت على عملية إجلاء الجماهير بعد توقيف المباراة .حفاظا على سلامتهم.

وأوضح أن حكام المباراة قررا استئناف اللقاء بعد نصف ساعة من الأحداث حيث تمكن فريق اتحاد طنجة من الفوز على الجيش الملكي.

وتشارك أندية اتحاد طنجة والجيش الملكي وليكسوس وجميعة سلا ومجد طنجة والفتح الرباطي والمغرب الفاسي والكوكب المراكشي في دورة "بلاي أوف" لتحديد بطل الدوري المغربي لكرة السلة.

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