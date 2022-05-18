تقرير: إصابات خطيرة في حادث انهيار بالصالة المغطاة بدوري السلة المغربي

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 00:24

كتب : محمود حمدي

دوري السلة المغربي

شهدت إحدى مباريات دوري كرة السلة المغربي وقوع عدد من الإصبات الخطيرة عقب انهيار جزء من السياج الحديدي لقاعة الزياتن بالقرية الرياضية لمدينة طنجة.

وأوقف حكام مباراة اتحاد طنجة والجيش الملكي أحداث اللقاء لمنح العناصر الطبيىة التدخل وإنقاذ الموقف وفقا لموقع "لو 360" المغربي.

وأضاف الموقع المغربي أن عدد المصابين بلغ 14 شخصا منهم 3 في حالة حرجة.

أخبار متعلقة
مؤتمر كلوب - بدلاء ليفربول مثل الفيراري في المرآب مهند لاشين: الاستعداد لمواجهة الزمالك كان أكبر من باقي المباريات مرتضى: الزمالك لن يخوض أي مباراة في الدوري على استاد القاهرة مؤتمر العشري: هزمنا الزمالك بسيناريو الأهلي.. ونتحسن بشكل تدريجي

فيما أشار موقع "البطولة" إلى أن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة، إلى المستشفى الجهوي "محمد الخامس" في انتظار تتبع حالتهم وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكشف ان انهيار المدرج استدعى تدخل السلطات التي وقفت على عملية إجلاء الجماهير بعد توقيف المباراة .حفاظا على سلامتهم.

وأوضح أن حكام المباراة قررا استئناف اللقاء بعد نصف ساعة من الأحداث حيث تمكن فريق اتحاد طنجة من الفوز على الجيش الملكي.

وتشارك أندية اتحاد طنجة والجيش الملكي وليكسوس وجميعة سلا ومجد طنجة والفتح الرباطي والمغرب الفاسي والكوكب المراكشي في دورة "بلاي أوف" لتحديد بطل الدوري المغربي لكرة السلة.

طالع أيضا:

لعنة استاد القاهرة مستمرة للزمالك

6 طلبات من الأهلي لـ كاف قبل نهائي دوري الأبطال

الأهلي يسلم شكواه إلى المحكمة الرياضية

حسم الدوري الإنجليزي يتأجل

كرة السلة الجيش الملكي اتحاد طنجة
نرشح لكم
بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة بطلا لـ الدوري العراقي قبل ٧ جولات من النهاية أول تعليق من هيرفي رينار على إيقاف فهد المولد وغيابه عن كأس العالم الريان القطري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضاته مع موسيماني تحديد موعد نهائي كأس ملك السعودية بحضور ولي العهد مدرب الوداد: لو لعب بترو أمام الأهلي لتأهل بسهولة.. ونحن الأفضل جماعيا في إفريقيا الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 الدوري السعودي - إعلان موعد كلاسيكو الاتحاد والهلال.. وحجازي الفائز الأكبر الدوري السعودي - تأجيل جميع مباريات الجولة 27 بسبب وفاة رئيس دولة الإمارات
أخر الأخبار
أمير مرتضى يكشف سبب رغبة الزمالك في تغيير استاد القاهرة 6 دقيقة | الدوري المصري
اسكواش - سداسي مصري إلى ربع نهائي بطولة العالم.. ومفاجأة ندى عباس 23 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: إصابات خطيرة في حادث انهيار بالصالة المغطاة بدوري السلة المغربي 35 دقيقة | الوطن العربي
بعد الهزيمة من طلائع الجيش.. الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين 36 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: بدلاء ليفربول مثل الفيراري في المرآب 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرتضى: الزمالك لن يخوض أي مباراة في الدوري على استاد القاهرة 47 دقيقة | الدوري المصري
مهند لاشين: الاستعداد لمواجهة الزمالك كان أكبر من باقي المباريات 54 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر العشري: هزمنا الزمالك بسيناريو الأهلي.. ونتحسن بشكل تدريجي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا