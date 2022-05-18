مرتضى: الزمالك لن يخوض أي مباراة في الدوري على استاد القاهرة

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 00:13

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي أن النادي خاطب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورابطة الأندية كتابيا بموافقة نادي بيراميدز على إقامة مباريات الفريق في ملعب الدفاع الجوي.

كذلك أكد الزمالك حصوله على موافقة النادي المالك لاستاد بتروسبورت لخوض مبارياته هناك.

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وأكد الزمالك أيضا أنه لا يعرف سبب رفض الجهات المعنية ورابطة الأندية لخوض مباريات في أحد الملعبين.

وللمباراة الخامسة على التوالي لم يسجل الزمالك أي هدف عندما يلعب على استاد القاهرة، بدأت منذ مواجهة الوداد ثم ساجرادا في دوري الأبطال مرورا بمباريات فاركو وإنبي ثم الطلائع في الدوري.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري. وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق الأبيض.

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الدوري في الصدارة من 19 مباراة قبل لقاء الإسماعيلي.

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