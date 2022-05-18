مهند لاشين: الاستعداد لمواجهة الزمالك كان أكبر من باقي المباريات

أوضح مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش كيف توقف الفريق على الزمالك وموقفه من العروض المقدمة له.

وتفوق الطلائع على الجيش بهدف دون رد في الجولة 19 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وقال مهند لاشين عبر أون تايم سبورتس: "نذاكر الفريق المنافس جيدا وننفذ المطلوب من المدير الفني، والاستعداد لمباراة الزمالك كان أكبر من باقي المباريات".

وأضاف "نركز على هدفنا، لا نريد الخسارة ونسير بشكل جيد في الدوري، وإذا لم نستطع تحقيق الفوز فنحافظ على نقطة التعادل، استطعنا الفوز وتعد تلك بداية لننظر للأمام ولتحقيق مركز أفضل".

وأكمل "أمام الأندية الكبيرة مثل الزمالك تقف في نصف ملعبك وتعليمات المدير الفني كانت أن نتواجد في منتصف ملعب الزمالك ولم نستطع فعل ذلك في الشوط الثاني فلجأنا لدفاع المنطقة".

وعن مستقبله أجاب: "لدي عروض جيدة ولا يوجد شيء مضمون بنسبة 100% لم أحصل على موافقة للرحيل عن صفوف الفريق ومن الممكن أن أغادر بنهاية الموسم".

وواصل "أتطلع أن أواصل مع الفريق في تحقيق النتائج وهذا يساهم في تواجدي مع منتخب مصر".

ورد على التقارير التي تربطه بالانتقال لصفوف الزمالك: "هو نادي كبير ولا يتحدث مع لاعب في منتصف الموسم ووضع الفريق كان صعبا ويتحسن وأنا لست من نوعية اللاعبين الذي يوقع لنادي ثم ينضم له في النهاية، وارتباط اسمي بالأبيض شرف لي وأركز من أجل أن انضم لأي فريق سواء في مصر أو الخارج".































































































وعزز طارق العشري الرقم القياسي للفريق العسكري في الدوري منذ تأهله في موسم 2004-05، بـ 11 مباراة على التوالي دون خسارة (6 تعادل و5 فوز).

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الدوري في الصدارة من 19 مباراة قبل لقاء الإسماعيلي.

فيما عزز الجيش رصيده إلى 26 نقطة من 19 مباراة قبل لقاء المقاولون العرب وارتقى للمركز السابع.

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