في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة حمزة المثلوثي

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 23:47

كتب : إبراهيم رمضان

إيسترن كومباني - الزمالك

كشفت الفحوصات المبدئية التي خضع لها حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك عن إصابته بالتواء قوي في كاحل القدم.

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض الظهير التونسي لإصابة خلال مباراة طلائع الجيش غادر بسببها الملعب في الشوط الأول.

وعلم FilGoal.com أن التشخيص المبدئي لإصابة المثلوثي هو كدمة قوية في الكاحل.

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ومن المنتظر أن يخضع المثلوثي للمزيد من الفحوصات غدا الأربعاء، لمعرفة إذا ما كان سيغيب عن المباريات المقبلة أم لا.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

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