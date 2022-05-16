خماسي الأهلي ضمن تشكيل الأفضل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 16 مايو 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

الأهلي - وفاق سطيف - هدف أحمد عبد القادر

اكتسح لاعبو الأهلي تشكيل أفضل اللاعبين في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وظهر 5 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي في تشكيل الأفضل في إياب نصف النهائي.

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري بهدفين لكل فريق، ليتأهل لنهائي البطولة في مواجهة الوداد المغربي.

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وانضم من الأهلي كل من علي معلول وياسر إبراهيم وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو لتشكيل الأفضل في الجولة.

وجاء تشكيل الأفضل في الجولة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي (الوداد المغربي)

الدفاع: عبد القادر فرحاني (الوداد) - حسيني لعريبي (وفاق سطيف) – ياسر إبراهيم – علي معلول (الأهلي)

الوسط: أليو ديانج (الأهلي) – إيتو (بترو أتلتيكو) - أكرم جحنيط (وفاق سطيف)

الهجوم: أحمد عبد القادر – بيرسي تاو (الأهلي) – جليسون (بترو أتلتيكو)

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو الجاري، وتقام المباراة في ملعب محمد الخامس في المغرب.

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