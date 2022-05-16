تشكيل المصري - مرعي يقود الهجوم أمام سموحة.. وعودة عمرو موسى

الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:15

كتب : بسام أبوبكر

المصري - غزل المحلة

عاد عمرو موسى لاعب وسط المصري لتشكيل فريقه الأساسي في مواجهة سموحة بالدوري المصري.

ويلعب المصري ضد سموحة في الجولة الـ19 من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وغاب عمرو موسى عن مباراة المصري السابقة أمام غزل المحلة لظروف عائلية.

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وجاء تشكيل المصري كالآتي:

المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي – إسلام المزين – أحمد علاء – هيثم لعيوني

الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – حسن علي

الهجوم: جريندو – عمرو مرعي – محمد عنتر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد شحاتة – إسلام أبو سليمة – زياد فرج – إلياس الجلاصي – حسين رجب – إسلام جمال – مصطفى سلطان – أحمد الشيخ – أوستن أموتو

المصري يحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

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