مران الأهلي - راحة لـ ديانج وياسر.. وجلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين
الإثنين، 16 مايو 2022 - 19:56
كتب : حسام نور الدين
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.
وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة التي تبدأ بمباراة البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل.
وخاض الأهلي فقرة إحماء في بداية المران تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال ثم خاض الفريق فقرة تدريبات الكرة.
وأدى حمدي فتحي جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، كما نفذ محمد عبد المنعم تدريبات بالجري حول الملعب، وذلك ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من حالة الإجهاد.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس الأحد، بعد العودة من الجزائر والانتهاء من مباراة وفاق سطيف في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وحسم الفريق تأهله لملاقاة الوداد المغربي في نهائي البطولة.
وخاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق تدريبات استشفائية على هامش المران، وأدى حمدي جلسة في «الجيم»، فيما نفذ عبد المنعم تدريبات بالجري حول الملعب، وذلك وفقًا للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، وأكد الجهاز الفني على غلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الانتهاء من مباراة وفاق سطيف والتركيز في بطولة الدوري الممتاز.
وحصل أليو ديانح وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من مران الفريق وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائي عقب مباراة وفاق سطيف.
واشتكى ديانج من آلام في الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من آلام في العضلة الخلفية، وأجرى الثنائي أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في التدريبات الجماعية.
واكتفى ديانج وياسر إبراهيم بجلستي علاج طبيعي وتدريبات في «الجيم».
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