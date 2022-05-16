مران الأهلي - راحة لـ ديانج وياسر.. وجلسة بين عبد الحفيظ واللاعبين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش، استعدادًا ‏لمباراة البنك الأهلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن تحديات ‏المرحلة المقبلة التي تبدأ بمباراة البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل.‏

وخاض الأهلي فقرة إحماء في بداية المران تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال ثم خاض الفريق فقرة ‏تدريبات الكرة.‏

وأدى حمدي فتحي جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، كما نفذ محمد عبد المنعم تدريبات بالجري حول ‏الملعب، وذلك ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من حالة الإجهاد.‏

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة أمس الأحد، بعد العودة من الجزائر والانتهاء من مباراة وفاق ‏سطيف في إياب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ‏وحسم الفريق تأهله لملاقاة الوداد المغربي في نهائي البطولة.

وخاض حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق تدريبات ‏استشفائية على هامش المران، وأدى حمدي جلسة في «الجيم»، فيما نفذ عبد المنعم تدريبات بالجري حول الملعب، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الخاص بهما للتخلص من حالة الإجهاد.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، ‏وأكد الجهاز الفني على غلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الانتهاء من مباراة وفاق ‏سطيف والتركيز في بطولة الدوري الممتاز.‏

وحصل أليو ديانح وياسر إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة من ‏مران الفريق وفقًا للرؤية الطبية بعد شكوى الثنائي عقب ‏مباراة وفاق سطيف.

واشتكى ديانج من آلام في الركبة، فيما اشتكى ياسر إبراهيم من آلام في العضلة الخلفية، وأجرى ‏الثنائي أشعة وعلى ضوء نتيجتها يتحدد البرنامج الخاص بهما وفرص مشاركتهما في ‏التدريبات الجماعية.‏

واكتفى ديانج وياسر إبراهيم بجلستي علاج طبيعي وتدريبات في «الجيم».

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