الدرجة الثانية بعيون عربية.. مجموعة واحدة أم عدة مجموعات؟

يسعى اتحاد الكرة لتطبيق نظام دوري المجموعة الواحدة من 24 فريقا خلال موسم 2023-2024 في دوري الدرجة الثانية بعد مواسم عديدة سعى خلالها الاتحاد لتطبيقه ولكن القرار لم ينفذ.

وكان أقرب وقت لتنفيذه هو موسم 2019-2020 ولكن تم إلغاء الهبوط في الدرجة الثانية لتعود المجموعات من 12 فريقا في كل مجموعة إلى 16 فريقا.

على سبيل المثال في دوري الدرجة الثانية في إنجلترا "تشامبيونشيب" تتكون البطولة من 24 فريقا في مجموعة واحدة، وفي إيطاليا "سيريا بي" تتكون من 20 فريقا في مجموعة واحدة.

فماذا عن الدوريات العربية؟

صرح الصحفي المغربي حمزة شتيوي:

الدوري الممتاز المغربي يتكون من 16 فريقا والدرجة الثانية من 16 فريقا، يصعد فريقين للدوري الممتاز ويهبط فريقين للدرجة الثالثة، كانت هناك محاولات لزيادة عدد الأندية إلى 18فريق ولكن لم تنفذ.

بالطبع هنا المجموعة الواحدة هي الأفضل للدرجة الثانية.

وصرح طارق قادري الصحفي الجزائري:

الدرجة الثانية في الجزائر ثلاث مجموعات (وسط وغرب وشرق).

هنا أرى بأن الأفضل عمل مجموعتين ولكن مجموعة واحدة سيكون من الصعب تطبيقها نظرا للمسافة البعيدة والتكلفة المادية الباهظة في السفر والتنقل.

وقال الصحفي التونسي حاتم جازبار:

الدرجة الثانية هنا 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 8 أندية بواقع 32 فريقا، يصعد منها 2 من كل مجموعة لمرحلة التتويج ثم يصعد فريقين للدوري الممتاز.

في وجهة نظري هذا النظام غير جيد، والأفضل مجموعة واحدة تضم 16 فريقا يصعد منها فريقين ويهبط فريقين.

وقالت الصحفية الموريتانية آمنة محمد المصطفى:

في الدرجة الثانية هناك مجموعة في نواكشوط و3 مجموعات في الولايات الأخري بالمناطق (شمال وجنوب وشرق).

يصعد فريقين من كل مجموعة ليصبحوا 8 أندية لمرحلة التأهيل ويصعد منهم فريقين للدوري الممتاز.

الدوري السعودي

الدرجة الثانية تسمى دوري الدرجة الأولى السعودي. كان الدوري يتكون من 14 فريقا ثم ارتفع العدد إلى 16 فريقا ثم إلى 20 فريقا، ويصعد ثلاث أندية إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

في العراق

تسمى دوري الدرجة الأولى وتتكون من مجموعتين. تضم كل مجموعة 12 فريقا، يصعد منهم فريقين للدوري الممتاز ويهبط 4 أندية من كل مجموعة.

في مصر

ترى أندية الدرجة الثانية أن دوري المجموعة الواحدة سيكون النظام الأفضل في حالة حصول كل الأندية على مقابل مادي كبير يغطي التكلفة المادية الكبيرة وصعوبات التنقل نظرا للمسافات الطويلة، ويدرس اتحاد الكرة تسويق دوري الدرجة الثانية لجلب عائد مادي أكبر.

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