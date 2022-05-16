قائمة الزمالك - عودة إمام وأوناجم أمام طلائع الجيش.. وغياب طارق وشيكابالا

الإثنين، 16 مايو 2022 - 19:27

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

إمام عاشور - الزمالك والمصري

عاد إمام عاشور لاعب وسط الزمالك لقائمة فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الـ19 من الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وغاب إمام عاشور عن مباراة إنبي السابقة بسبب الإيقاف.

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كذللك عاد المغربي محمد أوناجم لقائمة الزمالك مرة أخرى، فيما يغيب طارق حامد بسبب الإيقاف للحصول على 3 إنذارات.

واستمر غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن الزمالك أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – عبد الله جمعة

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف – يوسف أوباما – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – أشرف بنشرقي – سيف جعفر – محمد أوناجم – إسلام جابر

الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة. بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له 4 مؤجلات.

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