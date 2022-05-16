أحمد قناوي: عودة الإسماعيلي تثير التوتر في جدول الدوري

الإثنين، 16 مايو 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - سيراميكا كليوباترا - محمد إبراهيم

أشاد أحمد قناوي المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بالروح القتالية للاعبين على خلفية فوزه الأول على ستاد الإسماعيلية هذا الموسم.

وفاز الإسماعيلي على ضيفه سيراميكا كليوبترا بهدفين دون رد بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال قناوي للموقع الرسمي للإسماعيلي: "الفوز جاء بعد مجهود كبير من الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل عقب دراسة فريق سيراميكا جيدا ونجحنا في إيقاف أهم مفاتيح اللعب لديه".

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وأضاف "أود أن أشكر مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي والجماهير التي ساندت اللاعبين بكل قوة وأتمني وقوفهم بإستمرار خلف الفريق خاصة أننا لا نزال فى مركز لا يليق بقيمة هذا النادي الكبير".

وتابع "أعتقد أن عودة الإسماعيلي للإنتصارات سوف يسهم كثيرا في إثارة التوتر للفرق التي تتقدم علينا بالترتيب خاصة أن فارق النقاط أصبح ضئيل للغايه".

وأتم نجم الدراويش الأسبق " أغلقنا تلك المباراة وهناك ودية اليوم ضد بلبيس للمجموعة الثانية من اللاعبين بغرض تجهيز الجميع لمواجهة البنك الأهلي التى تعد صعبة للغاية لأن ليس هناك لقاءات سهلة إلا أننا سنبذل قصاري الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية".

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن الجونة.

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