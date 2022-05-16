نادر شوقي: ريان مهدد بالجلوس في البيت.. وهذه حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع رفعت

الإثنين، 16 مايو 2022 - 18:56

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان - طوكيو 2020

تحدث نادر شوقي وكيل اللاعبين عن مشكلة تخص لاعبيه المحترفين في أوروبا والمعارين بسبب عودتهم لأنديتهم وعدم وجود فترة قيد حاليا في الدوري المصري.

وقال نادر شوقي في تصريحاته لإذاعة ميجا إف إم: "في العالم كله فترة الانتقالات معروفة ومحددة باستثناء مصر الآن".

وأضاف "أحمد ياسر ريان إذا لم يجدد مع ألتاي سيجلس في منزله بعيدا عن كرة القدم لمدة 3 أشهر".

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ويلعب ريان في صفوف ألتاي التركي على سبيل الإعارة من الأهلي.

وأوضح "نبحث مع مسؤولي الأهلي خلال الفترة المقبلة أن يتمم تجديد اعارته أو نبحث له عن فريق آخر، فنحن نعاني بسبب انتهاء الموسم في مصر في شهر أغسطس وابتداء الموسم الجديد في شهر أكتوبر".

وتابع "نعاني من مشكلة أخري وهي عدم احتراف لاعبين جدد من النادي الذي ينافس على ألقاب، فهؤلاء لن يسمحوا للاعبيهم بالرحيل".

وعن مفاوضات الأهلي والزمالك مع أحمد رفعت قال شوقي: "أحمد رفعت يتواجد في فريق محترم ومن خلاله انضم للمنتخب، وعقده مع فيوتشر يمتد لموسمين إضافيين".

واختتم "لا يوجد أي مفاوضات لانتقال رفعت في الوقت الحالي".

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