خبر في الجول - الزمالك يكثف محاولاته بعد لقاء الجيش للحصول على موافقة باللعب في الدفاع الجوي

يستعد الزمالك لتجديد محاولاته من أجل الحصول على موافقة لخوض باقي مبارياته في الدوري على ملعب الدفاع الجوي الخاص بنادي بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك ينتظر نهاية مباراته ضد طلائع الجيش غدا الثلاثاء في الجولة الـ19 من الدوري، من أجل تجديد محاولاته للانتقال لملعب الدفاع الجوي.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في استاد القاهرة، وهو الملعب المحدد للزمالك من أجل خوض المباريات عليه في مسابقة الدوري.

وبعد المباراة سيتواصل مسؤولي الزمالك مع مسؤولي نادي بيراميدز من أجل محاولة الحصول موافقة باللعب في الدفاع الجوي.

وكان عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة، أكد في وقت سابق أن على الزمالك الحصول على الموافقات الأمنية وأيضا موافقة نادي بيراميدز من أجل الانتقال لخوض مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة. بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له 4 مؤجلات.

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