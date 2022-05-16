NBA - دالاس يسحق فينيكس صنز ويواجه جولدن ستيت في نهائي القسم الغربي

الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

دالاس مافريكس - لوكا دونشيتش

تأهل فريق دالاس مافريكس إلى نهائي القسم الغربي من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA بعدما سحق مضيفه فينيكس صنز في المباراة السابعة في السلسلة بينهما.

وفاز دالاس بنتيجة 123-90 على فينيكس متصدر المنطقة الغربية، ليطيح به من نصف نهائي الغرب ويتأهل لمواجهة جولدن ستيت واريورز.

لتنتهي السلسلة بنتيجة 4-3 في المباريات لصالح دالاس.

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وتألق لوكا دونشيتش نجم دالاس في المباراة وسجل 35 نقطة والتقطت 10 متابعات وقدم 4 تمريرات حاسمة.

كذلك تألق سبينسر دينويدي وسجل 30 نقطة والتقطت 3 متابعات وقدم 2 تمريرة حاسمة.

وتقام أولى مباريات نهائي الغرب بين دالاس وجولدن ستيت على ملعب الأخير صباح يوم الخميس المقبل.

وكان فريق بوسطن سيلتيكس تأهل لنهائي القسم الشرقي لمواجهة ميامي هيت.

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