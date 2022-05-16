إيقافات ومباريات بدون جماهير.. كاف يعلن عقوبات ربع نهائي بطولات إفريقيا للأندية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مجموع عقوبات دور ربع نهائي على الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتراوحت العقوبات ما بين إيقافات وعقوبات مالية بالإضافة إلى وخوض مباريات بدون حضور جماهيري.

وجائت العقوبات بالكامل كالآتي:

الاتحاد الليبي

اتهم كاف محمود عبودة رئيس نادي الاتحاد الليبي بسوء السلوك بعد أن وجه مزاعم واستخدام لغة سيئة ضد حكام مباراته ضد أهلي طرابلس.

وقرر كاف إيقاف عبودة لمدة 6 أشهر عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكاف بالإضافة لتغريمه 10 آلاف دولار.

الوداد

قرر الوداد تقليص عدد الحضور الجماهيري للوداد إلى 30 ألف متفرج وهو ما تم تنفيذه بالفعل خلال مباراة الإياب ضد بترو أتليتكو في دور نصف النهائي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

اتهم نادي الرجاء بسوء سلوك جماهيره التي ألقت بعض المقذوفات واستخدمت الألعاب النارية خلال مواجهة الأهلي في دور ربع النهائي بالإضافة إلى تجاوز سعة الملعب من الحضور الجماهيري بشكل كبير.

وقرر كاف لعب الرجاء مباراتيه المقبلتين على ملعبه بدون حضور جماهيري وتغريم النادي 44 ألف دولار.

أهلي طرابلس

وفي كأس الكونفدرالية قرر كاف تغريم نادي أهلي طرابلس 18 ألف دولار بسبب حضور 150 فرد من المشجعين بدون الحصول على موافقة واستخدامهم للألعاب النارية خلال مواجهة الاتحاد.

وفاق سطيف x الترجي

أعلن كاف تغريم نادي وفاق سطيف 24 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية وتوجيه أقلام الليزر تجاه اللاعبين والحكام خلال مواجهة الترجي، بينما تم تغريم الأخير 8 آلاف دور بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية.

وكان كاف قد أعلن إصدار عقوبات على المصري بسبب اعتداء بعض اللاعبين وأفراد من الجهاز الفني على حكم مباراته ضد نهضرة بركان صادق السالمي (طالع التفاصيل)

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