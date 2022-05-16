إيقافات ومباريات بدون جماهير.. كاف يعلن عقوبات ربع نهائي بطولات إفريقيا للأندية

الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:00

كتب : محمد عبد العظيم

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مجموع عقوبات دور ربع نهائي على الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتراوحت العقوبات ما بين إيقافات وعقوبات مالية بالإضافة إلى وخوض مباريات بدون حضور جماهيري.

وجائت العقوبات بالكامل كالآتي:

أخبار متعلقة
الإعلان عن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر للموسم الماضي والحالي تاو ولاكاي في قائمة جنوب إفريقيا لتصفيات كأس الأمم 147 هدفا لا تكفي.. لماذا لم يكن تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند مجرد رفاهية مهاجم لايبزيج يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني

الاتحاد الليبي

اتهم كاف محمود عبودة رئيس نادي الاتحاد الليبي بسوء السلوك بعد أن وجه مزاعم واستخدام لغة سيئة ضد حكام مباراته ضد أهلي طرابلس.

وقرر كاف إيقاف عبودة لمدة 6 أشهر عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكاف بالإضافة لتغريمه 10 آلاف دولار.

الوداد

قرر الوداد تقليص عدد الحضور الجماهيري للوداد إلى 30 ألف متفرج وهو ما تم تنفيذه بالفعل خلال مباراة الإياب ضد بترو أتليتكو في دور نصف النهائي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

اتهم نادي الرجاء بسوء سلوك جماهيره التي ألقت بعض المقذوفات واستخدمت الألعاب النارية خلال مواجهة الأهلي في دور ربع النهائي بالإضافة إلى تجاوز سعة الملعب من الحضور الجماهيري بشكل كبير.

وقرر كاف لعب الرجاء مباراتيه المقبلتين على ملعبه بدون حضور جماهيري وتغريم النادي 44 ألف دولار.

أهلي طرابلس

وفي كأس الكونفدرالية قرر كاف تغريم نادي أهلي طرابلس 18 ألف دولار بسبب حضور 150 فرد من المشجعين بدون الحصول على موافقة واستخدامهم للألعاب النارية خلال مواجهة الاتحاد.

وفاق سطيف x الترجي

أعلن كاف تغريم نادي وفاق سطيف 24 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية وتوجيه أقلام الليزر تجاه اللاعبين والحكام خلال مواجهة الترجي، بينما تم تغريم الأخير 8 آلاف دور بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية.

وكان كاف قد أعلن إصدار عقوبات على المصري بسبب اعتداء بعض اللاعبين وأفراد من الجهاز الفني على حكم مباراته ضد نهضرة بركان صادق السالمي (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا للطائرة

جديد إصابة محمد صلاح

لماذا كان تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند ليس رفاهية

موقف معلول وديانج من نهائي إفريقيا

كأس الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا كاف
نرشح لكم
تاو ولاكاي في قائمة جنوب إفريقيا لتصفيات كأس الأمم بسبب التلاعب في النتائج.. الاتحاد الغاني يقرر هبوط أشانتي جولد للدرجة الثانية للمرة الثانية في 6 أشهر.. بيسيرو يتولى تدريب منتخب نيجيريا استبعاد ساو تومي وعودة موريشيوس إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبي الأهلي محمد هاني: نتيجة الذهاب ساعدتنا على اللعب بشكل أفضل.. وهدفنا الآن هو التتويج باللقب في الجول يكشف تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي.. قرار و3 حلول مقترحة في أزمة نهائي إفريقيا طلب من أبو تريكة لإدارة الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
هؤلاء أبطال الدوريات الأوروبية هذا الموسم 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكشف عن تواريخ مباريات الدوري.. وموعد النهاية 10 دقيقة | الدوري المصري
إيقافات ومباريات بدون جماهير.. كاف يعلن عقوبات ربع نهائي بطولات إفريقيا للأندية 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإعلان عن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر للموسم الماضي والحالي 25 دقيقة | الكرة المصرية
تاو ولاكاي في قائمة جنوب إفريقيا لتصفيات كأس الأمم 37 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مهاجم لايبزيج يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني 59 دقيقة | الدوري الألماني
147 هدفا لا تكفي.. لماذا لم يكن تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند مجرد رفاهية ساعة | الدوري الإنجليزي
سانشو: أتطلع لبداية جديدة مع تين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا