رسالة وداعية من كيليني: يوفنتوس كان كل شيء بالنسبة لي.. شكرا على إعطاء معنى لكلمة حلم

الإثنين، 16 مايو 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

جورجيو كيليني - يوفنتوس

أرسل جورجيو كيليني لاعب يوفنتوس رسالة وداعية لجماهير الفريق بعد إعلان رحيله عن الفريق.

وكان يوفنتوس قد أعلن رحيل كيليني بنهاية الموسم بعد 17 عاما لعبهم بقميص الفريق وتوج خلالهم بـ 19 لقبا.

وكتب كيليني عبر حسابه على فيسبوك: "لقد حان اليوم، زوبعة من المشاعر تمر بي الليلة كان يوفنتوس كل شيء بالنسبة لي، شبابي وخبرتي ونضجي ورغبتي وفرحتي بالانتصار وقبول الهزيمة وضجيج التحدي والقتال في الميدان، رأسي كان يدق دائما".

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واستمر "أتذكر أيضا الأبطال داخل وخارج الملعب، المدربون والمديرون وجميع الموظفين، جميع الرجال الذين مروا دائما ما يتركون لي شيئا ما اهتتمت بجمعه والحفاظ عليه والاعتزاز به".

وتابع "رقم ثلاثة والمشاعر التي أشعر بها سيظلون دائما في روحي، أشعر بالفرح لتلك التجربة التي انتهت بذلك الشكل ولتحقيق كل حلم تخيلته ولم أتخيله ولبقائي إلى الأبد في تاريخ هذا النادي العظيم".

وأضاف "الصراحة، يجب أن اختار الوقت المناسب لأقول وداعا والمغادرة وأنا أحافظ على المستوى الذي كنت عليه ومشاركة العديد من القيم والمشاعر التي لن يتمكن أي شخص من محوها".

وشدد "ممتن ليوفنتوس بالكامل ولعائلة أنييلي التي تبنتني طوال هذه السنوات ولكل الأشخاص الذين أحبهم والذين لن أكون الشخص الذي أنا عليه بدونهم لانهم كانوا مصدرا للدعم لا نهاية له في هذه الرحلة الطويلة".

وأضاف "أجد نفسي الآن أمام أجمل غروب للشمس أحاول تخيل فجر جديد لأن الرحلة لا تنتهي أبدا وما زلت لا أعرف ما سيحدث بعد ذلك لكنها لكن سيكون هناك قصة مختلفة من جانب آخر هذه هي لحظة الوداه".

وأتم "شكرا لجميع المشجعين والمعارضين، أشكركم على الترحيب بي ودعمكم لي وعلى إعطاء معنى لكلمة حلم".

كيليني سيخوض مباراته الأخيرة على ملعب فريقه أمام لاتسيو في الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي قبل أن يلعب مباراته الأخيرة مع يوفنتوس خارج ملعبه في الجولة الاخيرة أمام فيورنتينا.

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