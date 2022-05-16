ناتشو: مواجهة قادش كانت أصعب مباراة في حياتي

وصف ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد مباراة قادش في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني بأنها الأصعب في مسيرته لسبب عائلي.

وارتدى ناتشو فيرنانديز شارة القيادة في مواجهة أليكس فيرنانديز قائد قادش وشقيقه والناشئ السابق لـ ريال مدريد، باللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وقال ناتشو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة صعبة لأن المنافس يناضل من أجل البقاء في الدوري، وهذا مهم جدا بالنسبة لفريق مثل قادش".

وأضاف "على الصعيد الشخصي، فإن مواجهة شقيقي في يوم كهذا يجعلها واحدة من أصعب المباريات في مسيرتي الكروية".

وأردف "كان على كل واحد منا النضال من أجل فريقه، أتمنى أن ينجح قادش في البقاء في دوري الدرجة الأولى".

وتابع "صورتي مع شقيقي جميلة للغاية، لكن المواجهة كانت صعبة لأن قادش يراهن على البقاء في الدوري".

وأتم "أريد تشجيع قادش على النضال حتى اللحظة الأخيرة وأريد تشجيع شقيقي. لقد كانت مواجهة خاصة، ولكن معقدة".

وتقدّم ريال مدريد مبكرًا بواسطة ماريانو دياز، لكن قادش أدرك التعادل بواسطة روبين سوبرينو قبل نهاية الشوط الأول.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 85 نقطة في صدارة المسابقة التي حسم لقبها بالفعل قبل موسمين، بينما رفع قادش رصيده إلى 36 نقطة.

وتقهقر قادش للمركز 18 ودخل مناطق الهبوط، بعد أن فاز ريال مايوركا في مباراة مثيرة على رايو فايكانو.

ويمتلك مايوركا -تحت قيادة خافيير أجيري- 36 نقطة أيضًا، لكنه يتفوق على قادش في المواجهات المباشرة.

وعجز قادش عن تأمين بقائه رسميًا في الدوري الممتاز، إذ كان يحتاج إلى الفوز في ظل تعثر مايوركا بالتعادل أو الهزيمة أمام رايو.

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