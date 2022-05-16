لاليجا تمنح ريال مدريد فرصة أفضل للاستعداد لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول

منحت رابطة الدوري الإسباني ريال مدريد فرصة أفضل للاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

ويصطدم ريال مدريد بليفربول في نهائي دوري الأبطال يوم السبت 28 مايو بباريس.

لاليجا قررت تقديم موعد مباراة ريال مدريد الختامية في الموسم ضد ريال بيتيس إلى مساء الجمعة المقبل 20 مايو.

وذلك بدلا من مساء الأحد 22 مايو حين تقام كل مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد.

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ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني قبل عدة أسابيع، بينما يصارع بيتيس على المراكز الأوروبية.

إذ يحتل الفريق الأندلسي المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع، والذي ضمن التأهل لدوري الأبطال لتفوقه على بيتيس في المواجهات المباشرة.

وبفارق نقطتين أكثر من ريال سوسيداد صاحب المركز السادس.

في الوقت نفسه سيكون ليفربول على أهبة الاستعداد لمباراته الختامية في موسم الدوري الإنجليزي ضد وولفرهامبتون.

فمباريات الجولة الأخيرة من المسابقة ستقام مساء الأحد أيضا وفي توقيت واحد.

فوز ليفربول على ساوثامبتون يوم الثلاثاء سيحيي آماله في التتويج في اللقب انتظارا لفوزه على الذئاب وتعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بالجولة الأخيرة.

ومن المستبعد أن تتخذ رابطة الدوري الإنجليزي خطوة مشابهة لو فقد ليفربول فرصه في التتويج باللقب بالسقوط أمام ساوثامبتون الثلاثاء بسبب حقوق البث التليفزيوني.

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