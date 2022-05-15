تاكيس بعد التعادل مع فاركو: كرة القدم في بعض الأحيان تكون غير عادلة

يرى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أن كرة القدم في بعض الأحيان تكون غير عادلة على الإطلاق وذلك عقب تعادل بيراميدز مع فاركو.

وتعادل فاركو سلبيا مع بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال تاكيس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بيراميدز كان يستحق الفوز أمام فاركو بعدما سيطر على مجريات اللعب منذ اللحظة الأولى وحتى صافرة النهاية، ولكن انتهى اللقاء في الأخير بالتعادل السلبي بدون أهداف وضياع نقطتين هامتين في مشوار الدوري".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "الفريق قدم كل شيء جيد في كرة القدم وسيطر وخلق العديد من الفرص على المنافس، ولكن غاب التوفيق فقط في اللمسة الأخيرة وغاب التسجيل وإذا كان الفريق استطاع تسجيل هدف واحد لتغيرت الأمور وسجلنا العديد من الأهداف".

وأشار "مباريات كثيرة في الدوري المصري تسير بنفس الشكل، حيث لم يخلق الفريق المنافس فرصة واحدة على بيراميدز ولو بالتسديد من خارج المنطقة، ويلعب بـ10 لاعبين في مساحة ضيقة لإغلاق المساحات وعدم ترك فرصة للتمرير بحرية".

وواصل "لابد من نسيان النتيجة والتركيز جيدا والعمل سريعا على تلافي الأخطاء والتحضير لمواجهة الاتحاد المقبلة الهامة، وكنت أتمنى أن نحقق الفوز الرابع تواليا ولكن عدم التوفيق حال دون ذلك".

وأتم تصريحاته "أجريت عدة تغييرات في تشكيل المباراة أمام فاركو في ظل وجود مباريات متتالية والخوف من تعرض اللاعبين للإجهاد، وفخر الدين بن يوسف عائد من إصابة ولعب عدة مباريات وكان من الضروري منحه راحة، ونفس الأمر بالنسبة لفخري لاكاي، وفي النهاية راض تماما عن أداء اللاعبين، ولكن النتيجة غير مرضية بحكم السيطرة المطلقة على مجريات اللعب".

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