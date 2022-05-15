بتألق محمد صبحي.. فاركو يجبر بيراميدز على التعادل ويعطله عن مطاردة الزمالك

تعادل بيراميدز مع ضيفه فاركو سلبيا في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري، التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

بينما وصل فاركو إلى النقطة 27 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وشهدت المباراة تألق محمد صبحي حارس فاركو الذي تصدى للكثير من الهجمات الخطيرة أمام نجوم بيراميدز.

ويعد هذا التعادل الأول لـ بيراميدز مع مدربه اليوناني تاكيس جونياس، الذي قاد الفريق للفوز 3 مرات والخسارة مرة في الدوري.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد الاتحاد السكندري في الإسكندرية، بينما يلعب فاركو أمام الجونة.

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