ألميدا: نجحنا في تنظيم صفوفنا أمام بيراميدز وهدفنا كان الفوز

يرى نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو أن فريقه نجح في إيقاف خطورة بيراميدز خلال مباراة الفريقين.

وتعادل فاركو سلبيا مع بيراميدز في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال ألميدا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اليوم لعبنا مباراة قوية أمام فريق كبير ولعبنا خارج أرضنا".

وأضاف "هدفنا كان الفوز ولكن ليس من السهل اللعب خارج الأرض أمام لاعبين كبار بحجم نجوم بيراميدز".

وتابع "نجحنا في تنظيم صفوفنا بشكل جيد وتحكمنا في المباراة والهدف كان تحقيق الفوز ولكن لعبنا خارج أرضنا لذلك كان هدفنا كيفية غلق المساحات على لاعبي بيراميدز المميزين وللأسف لم نتمكن من تسجيل هدف".

وأشار "ليس من السهل في المساحات الضيقة الخروج بالكرة بشكل يسمح بالتسجيل".

وأتم تصريحاته "لعبنا بثنائي هجومي صريح ولعبنا بهذه الطريقة أمام فيوتشر ونجحنا في الفوز".

اقرأ أيضا

8 قرارات حاسمة من الأهلي

النني واثق من تأهل آرسنال لدوري الأبطال

موعد نهائي إفريقيا للكرة الطائرة

سيناريوهات تتويج ليفربول ومانشستر سيتي