بطاقة حمراء وركلة جزاء حاسمة.. نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية برباعية في شباك مازيمبي

سحق نهضة بركان المغربي ضيفه مازيمبي الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان مازيمبي قد فاز ذهابا بهدف نظيف، ما يعني أن بركان تأهل بمجموع المباراتين 4-2.

تقدم بكر الهلالي في الدقيقة 10، وتعادل فيليب كينزومبي سريعا في الدقيقة 11، لينتهي الشوط الأول بنتيجة تؤهل مازيمبي إلى النهائي، حيث بات نهضة بركان بحاجة لتسجيل هدفين.

وفي الدقيقة 64 تعرض تاندي موابي لاعب مازيمبي للطرد بالإنذار الثاني.

وتمكن نهضة بركان من التقدم في الدقيقة 79 بهدف ناجي العربي.

وأخيرا أتى هدف التأهل في الدقيقة 86 بهدف يوسف الفحلي من ركلة جزاء، والذي سجل الرابع أيضا في الدقيقة 96.

بذلك يتأهل نهضة بركان إلى النهائي لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في العشرين من مايو على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية، في العشرين من مايو الجاري.

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