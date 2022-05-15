المزيد من العمل ينتظر.. تين هاج يصل لمانشستر مبكرا

لن ينتظر تين هاج حتى يوليو لبدء المهمة مع مانشستر يونايتد وسيتواجد في الكارينجتون مبكرا.

حسب جارديان، فإن تين هاج سيتواجد في مدينة مانشستر غدا الاثنين بعد أن لعب مباراته الأخيرة مع أياكس اليوم.

تين هاج قال في تصريحات للصحافة الهولندية بعد المباراة الأخيرة: "غدا سوف يكون هناك حفلة مع الطاقم في أياكس، ولكنني لن أذهب إلى كوراساو".

وأضاف "لدي عمل كثير لأقوم به مع مانشستر يونايتد وعدد من الأمور التي يجب أن أقوم بتجيهزها مع الطاقم، سوف نبدأ العمل بشكل مكثف غدا".

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة في الدوري أمام كريستال بالاس ويحتاج للفوز بها لتجنب اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب ديل ميل في وقت سابق، فإن تين هاج طلب من اللاعبين في مانشستر يونايتد التواجد مبكرا قبل الموعد المعتاد لبدء التحضير للموسم الجديد بأسبوعين.

وأعلن مانشستر يونايتد تولي تين هاج مهمة تدريب الفريق حتى يونيو 2025.

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