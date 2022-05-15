المزيد من العمل ينتظر.. تين هاج يصل لمانشستر مبكرا

الأحد، 15 مايو 2022 - 23:32

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

لن ينتظر تين هاج حتى يوليو لبدء المهمة مع مانشستر يونايتد وسيتواجد في الكارينجتون مبكرا.

حسب جارديان، فإن تين هاج سيتواجد في مدينة مانشستر غدا الاثنين بعد أن لعب مباراته الأخيرة مع أياكس اليوم.

تين هاج قال في تصريحات للصحافة الهولندية بعد المباراة الأخيرة: "غدا سوف يكون هناك حفلة مع الطاقم في أياكس، ولكنني لن أذهب إلى كوراساو".

أخبار متعلقة
إنتر ميلان يتشبث بالأمل ويضرب كالياري بثلاثية بتألق محمد صبحي.. فاركو يجبر بيراميدز على التعادل ويعطله عن مطاردة الزمالك للمرة الثانية في 6 أشهر.. بيسيرو يتولى تدريب منتخب نيجيريا إشبيلية يتأهل لدوري الأبطال في وداعية سواريز مع أتليتكو

وأضاف "لدي عمل كثير لأقوم به مع مانشستر يونايتد وعدد من الأمور التي يجب أن أقوم بتجيهزها مع الطاقم، سوف نبدأ العمل بشكل مكثف غدا".

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة في الدوري أمام كريستال بالاس ويحتاج للفوز بها لتجنب اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب ديل ميل في وقت سابق، فإن تين هاج طلب من اللاعبين في مانشستر يونايتد التواجد مبكرا قبل الموعد المعتاد لبدء التحضير للموسم الجديد بأسبوعين.

وأعلن مانشستر يونايتد تولي تين هاج مهمة تدريب الفريق حتى يونيو 2025.

اقرأ أيضا

8 قرارات حاسمة من الأهلي

النني واثق من تأهل آرسنال لدوري الأبطال

موعد نهائي إفريقيا للكرة الطائرة

سيناريوهات تتويج ليفربول ومانشستر سيتي

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
النني: واثق من تأهل أرسنال لـ دوري الأبطال.. والأمور ليست في يدي بخصوص التجديد جوارديولا: أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بالدوري 4 مرات.. ومتأكد من حصد اللقب سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يتمسك بقمة الدوري ويحول تأخره بهدفين لتعادل أمام وست هام اختبر معلوماتك عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي تعرف على المباريات المتبقية لـ صلاح وسون ورونالدو في سباق الحذاء الذهبي سون يتوقف أمام بوب وتوتنام يقتحم المربع الذهبي بهدف كين كلوب: أتحمل مسؤولية إهدار ماني لركلة الترجيح ضد تشيلسي
أخر الأخبار
إيهاب جلال: لن نهد ما فعله الجهاز السابق.. وهذا كواليس حديثي مع صلاح بعد الإصابة 17 دقيقة | منتخب مصر
إيفونا: إذا عاد بي الزمن لن أرحل عن الأهلي.. والأحمر لا يتأثر باللعب في أي مكان 24 دقيقة | الدوري المصري
NBA - بوسطن يسحق ميلوكي ويطيح بحامل اللقب ويصل لنهائي القسم الشرقي 38 دقيقة | كرة سلة
الدوري الفرنسي - مبابي "أفضل لاعب" يثير الفضول حول مستقبله.. وبنزيمة الأفضل "خارج فرنسا" 49 دقيقة | الدوري الفرنسي
تاكيس بعد التعادل مع فاركو: كرة القدم في بعض الأحيان تكون غير عادلة ساعة | الدوري المصري
ألميدا: نجحنا في تنظيم صفوفنا أمام بيراميدز وهدفنا كان الفوز ساعة | الدوري المصري
بطاقة حمراء وركلة جزاء حاسمة.. نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية برباعية في شباك مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
المزيد من العمل ينتظر.. تين هاج يصل لمانشستر مبكرا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة