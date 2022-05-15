الأهلي الليبي: جاساما خان الأمانة.. اعترضنا على تعيينه بسبب الجزائر والوداد

شن الأهلي الليبي هجوما كبيرا على الحكم الجامبي باكاري جاساما الذي أدار مباراة الفريق ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي الليبي بهدف دون رد، وهو ما لم يكن كافيا ليتأهل إلى النهائي، حيث خسر الذهاب بهدفين دون رد.

ونشر الأهلي الليبي مخاطبته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي طعن عبرها ضد قرار تعيين باكاري جاساما لإدارة المباراة، استنادا على عدة أخطاء ارتكبها في الآونة الأخيرة.

وبحسب البيان فإن هذه الأخطاء هي:

1- إلغاء هدفين للجزائر في مباراة الكاميرون

2- إدارته السيئة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي والوداد وإلغاء هدف تسبب في انسحاب الوداد وإيقاف المباراة

3- أخطاء عديدة ضد منتخب مالي في مباراته ضد غينيا الاستوائية في كأس أمم إفريقيا

4- إلغاء هدف للأهلي المصري أمام صنداونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وعلق الأهلي الليبي على هذا الخطاب عبر "فيسبوك" بعد المباراة قائلا:

النادي الأهلي متمثلا في لجنته التسييرية حريص كل الحرص على مصلحة المؤسسة. عملت اللجنة التسييرية بالنادي جاهدة بكل الوسائل الممكنة لاستبدال طاقم التحكيم نظرا لسمعته السيئة وقراراته الجدلية التي غيرت مسار بطولات وساهمت في تتويجات غير مستحقة لبعض الأندية والمنتخبات.

اللجنة التسييرية طالبت في رسالة رسمية استبدال بكاري جاساما وعللت أسباب هذا الطلب .

اليوم يؤكد جاساما خيانته للأمانة، ومساهمته في وأد حلم الأهلي وجماهيره بالوصول إلى النهائي مؤكدًا أن مخاوف الأهلي كانت في محلها.

جمهورنا الكريم، لقد غادرنا منافسات الكونفدرالية برأس مرفوع و بنينا للأهلي قاعدة صلبة ينطلق منها مستقبلًا للمنافسة . لقد كنتم خير سند ودعمكم المتواصل هو الضامن الأول لاستمرار تطور الأهلي وازدهاره على كافة الاصعدة.

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