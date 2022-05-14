تشكيل وفاق سطيف - جابو يقود الهجوم أمام الأهلي
السبت، 14 مايو 2022 - 20:09
كتب : محمد عبد العظيم
يقود عبد المؤمن جابو هجوم فريق وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي.
ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب 5 جويليه في الجزائر.
وجاء تشكيل وفاق سطيف كالآتي:
المرمى: سفيان خذايريه
الدفاع: محمد زيتي – عبد الكريم نمديل - هواري فرحاني – حسيني لعريبي
الوسط: عبد القادر بوتيش - أكرم جحنيط – عبد الرحيم دغموم - أحمد قندوسي
الهجوم: عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد
وفاز الأهلي على وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأهلي we السلام برباعية دون رد.
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