تشكيل وفاق سطيف - جابو يقود الهجوم أمام الأهلي

السبت، 14 مايو 2022 - 20:09

كتب : محمد عبد العظيم

وفاق سطيف قبل مواجهة الأهلي

يقود عبد المؤمن جابو هجوم فريق وفاق سطيف الجزائري أمام الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام بملعب 5 جويليه في الجزائر.

وجاء تشكيل وفاق سطيف كالآتي:

أخبار متعلقة
غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى مدرب الوداد: لو لعب بترو أمام الأهلي لتأهل بسهولة.. ونحن الأفضل جماعيا في إفريقيا

المرمى: سفيان خذايريه

الدفاع: محمد زيتي – عبد الكريم نمديل - هواري فرحاني – حسيني لعريبي

الوسط: عبد القادر بوتيش - أكرم جحنيط – عبد الرحيم دغموم - أحمد قندوسي

الهجوم: عبد المؤمن جابو - رياض بن عياد

وفاز الأهلي على وفاق سطيف في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب الأهلي we السلام برباعية دون رد.

اقرأ أيضا

إصابة محمد صلاح

كاف يكشف سبب لعب نهائي إفريقيا في المغرب

مشاجرة في مانشستر يونايتد

مصطفى محمد يكشف الفارق بين الزمالك وجالاتا سراي

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا انتهت أبطال إفريقيا - سطيف (2)-(2) الأهلي.. الأحمر إلى النهائي غياب السولية.. تعرف على مقاعد بدلاء الأهلي ضد وفاق سطيف تشكيل الأهلي - عبد المنعم يعود لدفاع الأهلي أمام وفاق سطيف.. ولا تغييرات أخرى مدرب الوداد: لو لعب بترو أمام الأهلي لتأهل بسهولة.. ونحن الأفضل جماعيا في إفريقيا موعد عودة بعثة الأهلي بعد مواجهة وفاق سطيف سيد عبد الحفيظ: رباعية الذهاب صفحة مطوية.. نواجه وفاق سطيف صاحب الدوافع أمام جماهيره الأهلي يعلن جاهزية حمدي فتحي لمواجهة وفاق سطيف
أخر الأخبار
فان دايك: لدينا الحارس الأفضل في العالم.. وهذا سبب استبدالي أمام تشيلسي 2 دقيقة | أوروبا
النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كرة سلة – إلى المباراة الخامسة.. الاتحاد يشعل نهائي الدوري وينتصر على الأهلي 15 دقيقة | رياضات أخرى
صلاح يؤكد جاهزيته لـ نهائي دوري أبطال أوروبا 29 دقيقة | أوروبا
تقارير: بوجبا يسافر إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس 30 دقيقة | ميركاتو
هندرسون: الفوز في ويمبلي لا يصدق.. وأمامنا ثلاثة نهائيات متبقية ساعة | أوروبا
تسيميكاس: طلبت تسديد الركلة السابعة.. وعلينا أن ننسى هذا اللقب صباح الغد ساعة | أوروبا
لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة